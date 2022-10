Wild Hearts, svelato quanto durerà la campagna

Electronic Arts, Koei Tecmo e Omega Force hanno concesso l'accesso a una parte di Wild Hearts, la nuova proprietà intellettuale sviluppata insieme, in un evento stampa in cui hanno svelato le novità del progetto.

Previsto per il 17 febbraio 2023 su PS5, Xbox Series X/S e PC, Wild Hearts punta a portare il genere di caccia reso popolare da Monster Hunter a un nuovo livello, un compito difficile e per il quale l'azienda giapponese ha avuto l'aiuto di EA. Wild Hearts impiegherà i giocatori in circa 30 ore nella sua campagna principale, ma ci sono molti incentivi per continuare a giocare, come hanno già calcolato i fan di Monster Hunter.

Lewis Harvey, produttore del progetto lato EA, ha confermato queste 30 ore come la media per terminare la campagna e afferma che la presenza di varie armi e armature che i giocatori dovranno fabbricare, con materiali guadagnati sconfiggendo ripetutamente vari mostri, aumenterà questa longevità.

Missioni opzionali, mostri collezionabili e cooperativa aiuteranno Wild Hearts a superare le 30 ore, afferma EA. Tuttavia, il vero test sarà nell'end-game e nella capacità di tenervi attivi con contenuti ad alta difficoltà.

