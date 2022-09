Wild Hearts di EA e Koei Tecmo potrebbe arrivare prima di quanto si pensi secondo Jeff Grubb

Wild Hearts, il gioco di caccia che Koei Tecmo sta sviluppando con il supporto di Electronic Arts, potrebbe arrivare nei primi tre mesi del 2023, almeno secondo quanto ha dichiarato Jeff Grubb nel suo nuovo podcast.

Wild Hearts sarebbe quindi il gioco che abbiamo già visto nei report finanziari di EA, dove è apparso senza nome e come "titolo partner", pronto per essere lanciato quest'anno fiscale nel 2023, ovvero tra gennaio e marzo 2023. Il titolo viene sviluppato da Omega Force di Koei Tecmo, noto per aver creato Dynasty Warriors, che ha immaginato un gioco di caccia nel Giappone feudale e promette di portare il genere a un nuovo livello.

Il trailer di presentazione sarà svelato nella giornata di oggi e ci aspettiamo sicuramente più notizie sulle piattaforme e sulla sua eventuale data di uscita. Yosuke Hayashi di Koei Tecmo ha affermato che lo sviluppo di Wild Hearts con il supporto di EA significa garantire che possano sviluppare il gioco con l'ambizione desiderata e assicurarsi che venga presentato al mondo intero.

At least according to this release calendar from EA's earnings earlier this summer, the publisher has a major IP and a partner game coming in Q4 (before March 31 of 2023). The Major IP is Jedi Survivor. Wild Hearts is the partner game. So this is going to be a quick turnaround. pic.twitter.com/FKWbMB17RB