Wild Hearts il 'Monster Hunter' di Koei Tecmo? Gli sviluppatori non si lasciano intimidire

Fin da quando è stato mostrato, Wild Hearts, il progetto congiunto tra Koei Tecmo ed EA è stato paragonato praticamente a Monster Hunter, l'iconica serie di successo. Ma nonostante ciò gli sviluppatori Omega Force non si lasciano di certo intimidire.

Durante una recente intervista, il game director di Wild Hearts, Takuto Edagawa, ha parlato di quanto il gioco sarà ambizioso: "Entrambi siamo grandi fan del genere di caccia, amiamo i giochi di caccia e li giochiamo", ha detto Edagawa parlando sia di se stesso che del collega Kotaro Hirata.

"Ovviamente sappiamo che Monster Hunter è un titolo enorme in questo genere di caccia, ed è davvero un onore essere paragonati a loro", ha continuato il director di Wild Hearts. Anche noi abbiamo provato in anteprima Wild Hearts e per sapere le nostre prime impressioni potete cliccare qui.

Wild Hearts ha una data di uscita programmata per il 17 febbraio e secondo quanto riportato la campagna principale durerà all'incirca 30 ore.

Fonte: GamesRadar