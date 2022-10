Witchfire l'FPS horror che si ispira a Dark Souls e Dead Cells è stato rinviato, ma per un buon motivo

Dal suo sorprendente annuncio nel 2017, Witchfire è uno di quei giochi che i fan non vedono l'ora di giocare. La rinfrescante avventura fantasy dei creatori di The Vanishing of Ethan Carter e Painkiller si prende il suo tempo, mentre migliora ogni giorno. Inizialmente il suo accesso anticipato era previsto per la fine di quest'anno, ma il gioco ha subito un nuovo rinvio.

Come rivelato da The Astronauts in un comunicato stampa, il team deciso di cambiare radicalmente la sua proposta che non sarà più basata su livelli chiusi e stile arena tradizionale, ma su un mondo aperto.

“La funzionalità è ora implementata al 95%. Rende il gioco migliore. È un po' difficile per me immaginare che il giocatore non avesse questa libertà prima. Certo, è possibile ancora essere intrappolati dalla strega in questo o quel punto, e alcune porte saranno chiuse finché non si trova una chiave, e potrebbe essere troppo pericoloso entrare nelle aree più vicine al boss prima di essere pronti, ma il mondo sarà aperto in modo da essere esplorato come si vuole".

In conseguenza di un così grande cambiamento, il team di sviluppo ha deciso di spostare la data di uscita del titolo. Il team ha infatti affermato che Witchfire sarà disponibile in accesso anciticipato su Steam all'inizio del 2023.