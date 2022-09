Wo Long: Fallen Dynasty tra frenetici combattimenti, editor del personaggio e nemici in un dettagliato trailer

Xbox ha svelato un nuovo filmato di Wo Long: Fallen Dynasty al Tokyo Games Show. Gli sviluppatori in questa occasione hanno svelato approfondimenti sul sistema di combattimento, l'editor dei personaggi, fornendo inoltre alcune informazioni generali sul gioco.

Wo Long Fallen Dynasty ci permetterà di modificare il protagonista nell'editor dei personaggi. Al posto di un protagonista fisso, gli sviluppatori hanno voluto dare questa libertà ai giocatori grazie all'ambientazione storica. Gli sviluppatori sono stati particolarmente ispirati dalla storia dei tre unificatori.

In generale, esiste un sistema di trial and error ben congegnato che vi consente di sperimentare molto, ad esempio, attraverso diverse armi e tattiche. Non è un gioco facile, ed è per questo che padroneggiare e portare a termine una sfida dovrebbe essere particolarmente gratificante. Inoltre i combattimenti sembrano davvero veloci e fluidi, proprio come lo stile di combattimento delle arti marziali cinesi. Nel trailer vengono mostrate alcune mosse.

Vi ricordiamo che Wo Long: Fallen Dynasty uscirà all'inizio del 2023 su PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series e PC.

Fonte: GamingBolt