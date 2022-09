Wolfenstein: Enemy Territory 'risorge'! Bethesda rimette online i server

Wolfenstein ha una nuova, o almeno, rinnovata modalità multiplayer grazie a id Software e Bethesda, che hanno introdotto i server ufficiali per lo spin-off Return to Castle Wolfenstein Enemy Territory, l'FPS online che è stato aggiunto a Steam ad aprile.

I giocatori di Wolfenstein sono riusciti a mantenere in vita Enemy Territory negli ultimi 19 anni grazie ai server e alle mod della community, che hanno introdotto una varietà di modalità personalizzate e set di regole nello sparatutto multiplayer, lanciato nel 2003 parallelamente al famoso Return To Castle Wolfenstein. Dopo aver portato il gioco su Steam, id Software e l'editore Bethesda hanno ora rilasciato server ufficiali dedicati per gli FPS, che rispettano le impostazioni e le regole originali e consentono ai giocatori di vivere il gioco come avrebbero fatto quasi due decenni fa.

"Siamo entusiasti di annunciare che abbiamo distribuito server dedicati ufficiali per Wolfenstein: Enemy Territory", afferma id Software. "Sebbene la community abbia ospitato - e continui a ospitare - server con una varietà di mod e mappe personalizzate che consigliamo vivamente, capiamo anche che molti giocatori sono alla ricerca di un'esperienza più nostalgica".

We’re excited to announce that we’ve deployed official dedicated servers for Wolfenstein: Enemy Territory, running the vanilla ruleset with all six original maps and no mods! More info: https://t.co/EwYvNEqhTQ pic.twitter.com/XQad57tZLi — Wolfenstein (@wolfenstein) September 7, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nella versione vanilla di Enemy Territory, due squadre di otto, con i respawn abilitati, combattono usando alcune delle armi iconiche di Return to Castle Wolfenstein, tra cui il potente Thompson e l'FG 42. La modalità vanilla abilita il fuoco amico per impostazione predefinita e rimuove anche tutte le restrizioni sulle armi. Se possedete quindi Enemy Territory tramite Steam o Microsoft Store, dove è stato appena lanciato, cercate i server chiamati "id Software Official Vanilla Server". Le regioni supportate includono Stati Uniti, UE, Regno Unito e AU.

Fonte: Eurogamer