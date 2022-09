Xbox annuncia ufficialmente la versione bianca del controller Elite Series 2

Microsoft ha annunciato oggi che sta lanciando una nuova versione del controller Xbox Elite Series 2 chiamata "Core" (la versione bianca tanto chiacchierata in queste settimane), che presenta i "componenti essenziali" del design Elite Series 2 a un prezzo inferiore di 129,99 euro.

"Il controller wireless Elite per Xbox Series 2 – Core include i componenti essenziali di cui hai bisogno per scatenare il tuo miglior gioco. Prova levette regolabili, impugnatura in gomma avvolgente e lucchetti a grilletto più corti. Goditi una personalizzazione illimitata con esclusive opzioni di mappatura dei pulsanti nel App Accessori Xbox. Rimani in gioco con un massimo di 40 ore di durata della batteria ricaricabile e componenti raffinati che sono costruiti per durare" si legge nella descrizione del controller.

Mentre all'Elite Series 2 Core mancano alcuni componenti del controller standard Elite Series 2, è possibile aggiungerli al Core se lo si desidera con uno speciale "Complete Component Pack" ad un costo di 59,99 euro.

Il controller Elite Series 2 Core sarà disponibile dal 21 settembre ed è già possibile preordinarlo.

Fonte: Xbox Wire