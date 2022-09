Xbox e il futuro dei videogiochi: l'obiettivo è la completa accessibilità

Xbox sta già facendo molto per rendere i propri giochi accessibili, ma Phil Spencer e Sarah Bond hanno intenzione di fare di più.

Durante un'intervista ad IGN Japan, sia Bond che Spencer hanno risposto alla domanda su quali sono gli obiettivi per il futuro dei giochi. "Sappiamo che tre miliardi di persone giocano, ma non possono giocare tutti insieme oggi, giusto?", ha dichiarato Bond. "Ci sono tutte queste barriere tra le piattaforme per vari motivi e uno degli oviettivi di Xbox è che vogliamo eliminarle. Vogliamo che tutti possano giocare insieme a livello globale, indipendentemente dal tipo di hardware su cui si trovano, ed essere in grado di comunicare e fare queste cose insieme con la traduzione istantanea, abbattendo tutte queste barriere, indipendentemente dalle loro capacità".

"Il vostro migliore amico può vivere dall'altra parte del mondo, non avete idea di che aspetto ha o che lingua parla, e questo sbloccherà esperienze straordinarie per voi, iniziando relazioni che altrimenti non avreste mai avuto".

"Il meccanismo di intrattenimento interattivo serve anche per guidare le connessioni tra le persone; l'abbiamo visto nel corso degli anni e voglio che i videogiochi continuino su questo percorso di connettere creatore e giocatore. Penso solo che sia un fantastico futuro per noi" ha aggiunto Spencer.

Durante un'altra recente intervista, Phil Spencer ha dichiarato di voler pubblicare più giochi giapponesi per il suo catalogo Xbox Game Pass.

Fonte: IGN