'Xbox Game Pass si arricchirà con tanti altri titoli giapponesi in futuro'

Dopo il Tokyo Game Show, è diventato chiaro il fermo impegno di Microsoft e Xbox di inserire più giochi giapponesi su Xbox Game Pass. Microsoft ha spinto al massimo per espandere l'ecosistema Xbox e ciò si estende anche alle regioni al di fuori del mercato occidentale. I marchi rivali di Microsoft hanno tradizionalmente dominato il mercato asiatico e il Giappone, in particolare, è stato considerato la patria di PlayStation e Nintendo.

Tuttavia, Microsoft ha recentemente riscontrato un nuovo successo in Asia. Le nuove strategie di Microsoft con Xbox Game Pass e Xbox Series S hanno aiutato l'azienda a guadagnare quote di mercato. Xbox continua a fare bene in Giappoppne, con Phil Spencer che ha anche sottolineato che il 2023 sarà un buon momento per i fan del paese giapponese che vorranno avere una console Xbox.

Una nuova dichiarazione ha accennato anche i piani futuri di Microsoft per la sua espansione nel mercato giapponese. Secondo Sarah Bond, responsabile di Xbox Creator Experience, Xbox continuerà a portare più giochi giapponesi sulla piattaforma. E se a questo aggiungiamo che lo stesso Phil Spencer ha confermato che l'obiettivo sarà quello di avere più giochi giapponesi su Xbox Game Pass, i piani per la società sono piuttosto buoni.

A proposito di studi giapponesi, sappiamo che anche Hideo Kojima collaborerà con Xbox ad un titolo non ancora annunciato. Al Tokyo Game Show Hideo Kojima ha mostrato un'immagine del suo potenziale prossimo progetto, ma per adesso non ci sono ulteriori dettagli a riguardo.

Fonte: GamingBolt