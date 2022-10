'Xbox Game Pass crea già profitto' secondo Phil Spencer

Il capo di Xbox, Phil Spencer ha recentemente affermato che Game Pass è redditizio, rappresentando il 15% delle entrate di contenuti e servizi di Xbox.

Phil Spencer ha confermato alla conferenza Tech Live del Wall Street Journal che il servizio in abbonamento stava finalmente realizzando un profitto. È noto da anni che Xbox stava bene perdendo denaro su Game Pass mentre creava una solida base di abbonati, ma sembra ora che le cose stiano andando positivamente.

Ora che Game Pass rappresenta una buona fetta delle entrate di Xbox, Spencer afferma: "Non credo che diventi più grande di così. Penso che le entrate complessive crescano del 15% in più, ma non abbiamo questo futuro in cui penso che il 50-70 per cento delle nostre entrate provenga dagli abbonamenti".

Spencer ha anche affermato che la società ha visto una "crescita incredibile" su PC Game Pass, ma che invece Xbox Game Pass su console sta rallentando. Non è preoccupato per questo, tuttavia, poiché si impegna a raggiungere quasi tutti coloro che vorranno iscriversi al servizio. Ovviamente, la società sta cercando di attirare più giocatori acquistando studi come Bethesda e Activision Blizzard e lanciando più titoli su Game Pass al day one.

Fonte: Gamespot