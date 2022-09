Xbox Game Pass, ecco i giochi disponibili per la prima metà di settembre

La nuova serie di titoli per Xbox Game Pass è qui. Settembre arriva con alcune aggiunte molto interessanti, sia nel servizio che sulla console stessa. Con un totale di 400 titoli, Xbox Game Pass riunisce la qualità in un elenco che sembra infinito.

Inoltre, questo stesso mese di settembre, nella seconda metà, avremo la prima grande esclusiva Microsoft per questo ultimo tratto dell'anno, il lancio completo di Grounded che avverrà il 27 settembre. Tuttavia per adesso diamo uno sguardo più da vicino ai giochi in arrivo nella prima metà.

GRID Legends – Disponibile ora – Console e PC

Disney Dreamlight Valley (Anteprima del gioco) – Disponibile ora – Console, PC e Cloud

Train Sim World 3 – Disponibile ora – Console, PC e Cloud

Opus Magnum – Disponibile ora – PC

You Suck At Parking – 14 settembre – Console, PC e Cloud

Ashes of the Singularity: Escalation – 13 settembre – PC

DC League of Super Pets: Le avventure di Krypto e Asso – 13 settembre – Console, PC e Cloud

Metal: Hellsinger – 15 settembre – Console (solo Xbox Series X|S) e PC

Come detto nell'apposita news, ci sono diversi giochi che diranno addio al servizio il 15 settembre.

Fonte: Xbox Wire