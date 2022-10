Xbox Game Pass a novembre conferma già sei giochi e ci sono alcune chicche da non perdere

Mentre i fan aspettano già con impazienza la conferma dei nuovi giochi per Xbox Game Pass durante la fine di ottobre 2022, molti grandi titoli sono approdati negli ultimi mesi sul fortunato servizio in abbonamento di Microsoft, come Assassin's Creed Odyssey, Medieval Dynasty o Chivalry 2.

Quindi ora, mentre è previsto un fine mese molto emozionante, sappiamo già che sei grandi titoli arriveranno all'interno del catalogo a novembre. Questi titoli sono di generi diversi, pertanto gli abbonati ad Xbox Game Pass avranno di sicuro l'imbarazzo della scelta. Eccoli di seguito.

The Legend of Tianding - 1° novembre: si tratta di un gioco d'azione a scorrimento laterale su Liao Tianding, il leggendario eroe popolare taiwanese. Esplorerete le strade abbaglianti della Taiwan coloniale giapponese all'inizio del XX secolo.

- 1° novembre: si tratta di un gioco d'azione a scorrimento laterale su Liao Tianding, il leggendario eroe popolare taiwanese. Esplorerete le strade abbaglianti della Taiwan coloniale giapponese all'inizio del XX secolo. Ghost Song – 3 novembre: viaggiate sotto la superficie in un'avventura 2D suggestiva di scoperta di voi stessi, antichi misteri e terrore cosmico. Esplorate caverne tortuose e acquisite nuove abilità per portare alla luce i segreti sepolti da tempo di questo mondo alieno.

– 3 novembre: viaggiate sotto la superficie in un'avventura 2D suggestiva di scoperta di voi stessi, antichi misteri e terrore cosmico. Esplorate caverne tortuose e acquisite nuove abilità per portare alla luce i segreti sepolti da tempo di questo mondo alieno. Humankind - 4 novembre: Riscrivete la storia creando una civiltà unica. Combinate 60 culture dall'età antica all'età contemporanea per ottenere la vittoria. Costruite città maestose, sconfiggete i vostri rivali in battaglie epiche, espandete la vostra influenza e lasciate il segno sull'umanità.

Football Manager 2023 – 8 novembre

– 8 novembre Pentiment - 15 novembre: Obsidian ci porta questo gioco di ruolo storico e misterioso ambientato nella Germania dell'inizio del XVI secolo con un focus sull'arco evolutivo dei personaggi, un design artistico altamente stilizzato e narrazioni multiple a seconda delle decisioni prese. Il protagonista è un abile illustratore coinvolto in una serie di omicidi nel monastero di Kiersau nell'arco di venticinque anni.

- 15 novembre: Obsidian ci porta questo gioco di ruolo storico e misterioso ambientato nella Germania dell'inizio del XVI secolo con un focus sull'arco evolutivo dei personaggi, un design artistico altamente stilizzato e narrazioni multiple a seconda delle decisioni prese. Il protagonista è un abile illustratore coinvolto in una serie di omicidi nel monastero di Kiersau nell'arco di venticinque anni. Gungrave G.O.R.E – 22 novembre: Gungrave GORE è uno sparatutto in terza persona creato dallo studio sudcoreano IGGYMOB. Assumerete il ruolo di Grave, un pistolero risorto e il perfetto antieroe, mentre abbattete centinaia di nemici in una sanguinosa danza di proiettili.

Fonte: Pure Xbox