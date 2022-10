Xbox Games With Gold, annunciati i giochi 'gratis' di novembre

Sono stati svelati i prossimi giochi gratuiti per gli abbonati Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate. La formazione di Games with Gold di novembre include Praetorians - HD Remaster e Dead End Job.

Il primo sarà disponibile per tutto il mese, mentre Dead End Job sarà disponibile dal 16 novembre fino al 15 dicembre. È il secondo mese della nuova strategia Games with Gold, che lancia titoli Xbox e Xbox 360 retrocompatibili, abbassando gli omaggi da quattro a due.

Praetorians - HD Remaster è, ovviamente, una versione rimasterizzata del gioco di strategia in tempo reale del 2003 ambientato durante i primi giorni dell'Impero Romano. Questa versione è stata lanciata nel 2020 con recensioni positive grazie alla grafica revisionata e ai miglioramenti della qualità della vita che hanno avvicinato il classico agli standard moderni del genere. La storia si svolge su campi di battaglia sparsi in Egitto, Italia e altri paesi.

A metà novembre gli abbonati potranno ottenere Dead End Job, uno sparatutto twin stick umoristico con grafica animata ispirata a The Ren & Stimpy Show e altri cartoni animati dell'epoca. Il vostro compito è dare la caccia ai fantasmi con il vostro blaster al plasma. Dead End Job può essere giocato da solo, ma probabilmente è meglio giocarlo con un amico tramite la cooperativa locale. Supporta la caccia ai fantasmi cooperativa drop-in e drop-out per l'intera avventura. Grazie ai livelli generati proceduralmente, non ci saranno due esecuzioni esattamente uguali.

Fonte: Pure Xbox