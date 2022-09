Xbox Live With Gold annunciati i giochi 'gratis' di ottobre

Microsoft ha annunciato ufficialmente i nuovi titoli Xbox Games With Gold per ottobre 2022. Questi giochi sono disponibili per il download gratuito per i membri Xbox Live Gold (inclusi gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate).

Tuttavia bisogna tener presente che a partire da questo mese Microsoft non includerà più i giochi Xbox 360 come parte di Games with Gold, quindi d'ora in poi ci sarà una selezione limitata di titoli. Per il mese di ottobre infatti gli abbonati devono aspettarsi solo due giochi. Vediamo quali sono.

Windbound (1-31 ottobre)

Trascinato su un'isola inesplorata, dovete usare la vostra volontà e abilità per sopravvivere. Giocate nei panni di Kara, naufragata sulle Isole Proibite con nient'altro che ciò che può costruire o trovare. Avrete bisogno di creare armi e strumenti per sopravvivere. Trascorri del tempo costruendo una nuova barca che puoi utilizzare in un'esperienza di navigazione tattile coinvolgente per raggiungere le altre isole. Esplorate la storia nascosta di ogni isola per svelarne i misteri. Divertitevi con questo gioco deliziosamente sorprendente che porta il genere survival in una direzione completamente nuova.

Bomber Crew Deluxe Edition (16 ottobre - 15 novembre)

Preparate il vostro equipaggio per la loro missione più pericolosa e partite per una spedizione in cielo in questa simulazione strategica di sopravvivenza, Bomber Crew. Addestrate e personalizzate la vostra Bomber Crew. Nomi, abilità e retroscena generati proceduralmente significano un'esperienza unica per tutti, ma fate attenzione, poiché la morte è permanente.

Fonte: Eurogamer