Xbox e il futuro: Matt Booty sogna di usare l'IA come tester di giochi

Il capo degli Xbox Game Studios, Matt Booty, ha detto la sua sul futuro dei videogiochi. Questo fine settimana al PAX, ha dichiarato durante una conferenza quanto gli piacerebbe vedere il lavoro dei QA eseguito da un'intelligenza artificiale.

I QA sono le persone che testano i giochi in modo forense durante il loro sviluppo per garantire che il minor numero possibile di bug e problemi arrivi alla versione di lancio. Questo è uno dei gruppi più diffamati nel settore dei giochi. Come hanno dimostrato le recenti notizie sui presunti maltrattamenti da parte di Activision Blizzard e Bethesda, c'è una richiesta sempre crescente tra i membri di unirsi al sindacato e quindi ricevere il sostegno e il rispetto che meritano.

Booty stava spiegando come ogni volta che viene aggiunta una nuova funzionalità, un gioco deve essere nuovamente testato dall'inizio alla fine. “Alcuni dei processi che abbiamo non sono stati realmente al passo con la rapidità con cui possiamo creare contenuti. Uno di questi è il test”.

"Nel mio sogno, c'è molto da fare con l'intelligenza artificiale ed il machine learning in questo momento e le persone che usano l'IA per generare tutte queste immagini. Quello che dico sempre quando mi imbatto nella gente dell'IA è: 'Aiutami a capire come utilizzare un bot IA per testare un gioco'".

L'argomento dei test QA gestiti dall'IA molto probabilmente diventerà uno dei più discussi nei prossimi anni. Non è una sorpresa che i publisher e gli studi di sviluppo cerchino modi più economici per testare giochi su larga scala.

Fonte: VGC