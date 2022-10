Xbox lancia un 'mini-mini frigo' Xbox Series X più piccolo ed economico

Xbox ha appena lanciato sul mercato un nuovo frigorifero. Il terzo, quindi, dopo l'Xbox Series X sponsorizzato dal rapper Snoop Dogg e il Frigo Xbox Mini. Arriva il nuovissimo Mini Frigo Mini-Me Xbox Series X (evviva gli scioglilingua!).

Dopo il lancio di una replica miniaturizzata e refrigerata di Xbox Series X a fine 2021, sta emergendo un nuovo modello. Dobbiamo questo annuncio ad Aaron Greenberg, che parla di un modello ancora più piccolo ed economico.

"Il mini frigorifero Mini-Me Xbox Series X è ufficialmente stato lanciato. Il team ha ricevuto molte richieste per realizzare una versione più piccola dello stesso prodotto a un prezzo ancora più basso. Contiene 8 lattine, è ora disponibile per $ 79 presso Walmart. Il lancio avverrà anche a livello globale" si legge nel tweet di Greenberg.

The Mini-Me Xbox Series X Mini Fridge is officially out in the wild. The team received lots of asks to make a smaller version of the same product at an even lower price. Stores 8 cans, available now for $79 @Walmart, will roll out globally as well. 💚🙅🏼‍♂️🥶https://t.co/wd2IvrZHno