Xbox svela il nuovo controller Mineral Camo disponibile oggi!

Xbox ha appena presentato ufficialmente il controller Xbox Series X/S "Mineral Camo" e non ci sono tempi di consegna previsti perché è disponibile proprio ora.

Mineral Camo si unisce a Night Ops Camo, Arctic Camo e Daystrike Camo come parte della "serie camo", con Xbox che etichetta il suo colore principale come un "blu minerale audace". Oltre al controller stesso, Xbox ha anche lanciato un supporto di accompagnamento se avere tutto abbinato è una necessità per i giocatori. Questo supporto ha un dock di ricarica per mantenere il controller sempre pronto per essere usato.

"Scopri il Controller Wireless per Xbox - Edizione speciale Mineral Camo, con superfici sagomate e proporzioni raffinate per garantire maggiore comfort durante il gioco. Concentrati sull'obiettivo con una croce direzionale ibrida e l'impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore. Acquisisci e condividi contenuti all'istante con l'apposito pulsante Condividi" si legge nella descrizione del gioco.

Il controller Mineral Camo ha un prezzo di 64,99 euro ed è possibile acquisrarlo sullo store di Microsoft.

Fonte: Xbox Wire