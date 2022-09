Xbox promuove Aaron Greenberg a vicepresidente della divisione Games Marketing

Aaron Greenberg è una delle persone più riconoscibili del marchio Xbox. È appassionato del suo lavoro e cerca di essere in costante contatto con la community. Negli ultimi giorni è stato promosso vicepresidente di Xbox Games Marketing, assegnandogli un ruolo ancora più importante all'interno della divisione videogiochi di Microsoft.

Questa promozione è stata scoperta dalla community stessa attraverso il profilo LinkedIn dello stesso Aaron Greenberg. Questa notizia è stata accolta molto bene all'interno della comunità che si è lanciata in massa per congratularsi con Aaron Greenberg per essere stato promosso nel suo lavoro. Il manager di Xbox ha ringraziato il supporto della community attraverso il suo account Twitter.

L'ascesa di Aaron Greenberg è avvenuta proprio questo mese di settembre, come indicato dal suo profilo LinkedIn. Vedremo quale impatto avrà la sua presenza sulla divisione marketing di Xbox e sul suo rapporto con altri studi. Aaron Greenberg è sempre stato molto propenso a offrire indizi agli utenti e talvolta ha svelato l'arrivo di un titolo su Xbox Game Pass.

Much appreciated, very kind to see all the notes. I’m so grateful for the work I get to be part of in service to Team Xbox and our fans. Excited for the future ahead too! 🙏🏻💚