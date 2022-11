Xbox pensa già alla prossima console e ha chiesto feedback a diversi sviluppatori (Hideo Kojima compreso)

Phil Spencer afferma che Microsoft sta valutando il futuro di Xbox in termini di console e sta utilizzando il feedback di sviluppatori come Hideo Kojima per aiutarlo a plasmarlo.

Attraverso un'intervista al podcast e canale YoouTube Same Brain, Spencer ha detto che Microsoft sta già lavorando su un nuovo hardware e sta parlando con gli sviluppatori per capire che cosa vogliono da un hardware nuovo. Riguardo al lavoro con gli sviluppatori negli studi di nuova acquisizione di Xbox, Spencer ha dichiarato: "Stanno dando molti feedback mentre stiamo guardando in questo momento a cose future della piattaforma e cosa potremmo fare e convincere quei creatori a dirci cosa vorrebbero poter fare".

"Poiché abbiamo idee su cose che potremmo voler provare in seguito e su come incorporarle nel lavoro hardware e di servizio che stiamo facendo, lo testiamo con i nostri team first party, ed iniziamo chiedendo loro cosa pensano di fare dopo”.

MS is thinking about the next Xbox



They're already asking their first party creators about what they wish they could do in their games today, that they're not able to do.



And their planning how they will incorporate it into the next silicon, hardware and services going forward https://t.co/ZvTYWakoB2 pic.twitter.com/hNAsfxdShN