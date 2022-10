Xbox Series S 'è una console poco potente e diversi studi stanno chiedendo ad Xbox di abbandonarla'

Ian Maclure, artista degli effetti visivi di Bossa Games, lo studio Surgeon Simulator, ha commentato l'attuale controversia che circonda Xbox Series S e come alcuni la accusano di influenzare negativamente la qualità dei giochi di nuova generazione che vengono rilasciati.

La qualità delle prestazioni in A Plague Tale: Requiem e più nello specifico l'assenza di una modalità a 60fps e la possibilità di giocare a Gotham Knights solo a 30fps su console ha dato molto di cui parlare e ora abbiamo ancora un altro lavoratore del settore che commenta pubblicamente.

Dopo che un membro dei Rocksteady Studios ha commentato che una console di nuova generazione non è molto più potente di una precedente, Maclure ha deciso di reagire pubblicamente e afferma che molti studi non vorrebbero più sviluppare giochi per Xbox Series S.

Quando Jeff Gerstmann ha difeso la sorella minore della console di punta e ha fornito l'esempio dello sviluppo per PC, Maclure ha risposto che molti preferirebbero non occuparsi della console meno potente.

"Potrebbe sembrare assurdo, ma il motivo per cui la si sente spesso in questi giorni è perché MOLTI studi si sono seduti alle riunioni nell'ultimo anno cercando disperatamente di rimuovere l'obbligo di pubblicare su Xbox Series S", ha detto Maclure.

"Gli studi hanno attraversato un ciclo di sviluppo in cui hanno faticato per produrre giochi che funzionassero anche su Xbox Series S e ora che i titoli vengono sviluppati per le console next-gen, i team non vogliono ripetere questo processo".

I tweet dello sviluppatore per adesso non sono più recuperabili in quanto il suo profilo Twitter è ora privato.

Fonte: VGC