Xbox sta per aggiornarsi con l'update di giugno che permetterà di visualizzare gli achievement segreti

Grazie al sito ufficiale di Xbox, apprendiamo che Microsoft si sta preparando al lancio dell'aggiornamento di giugno che permetterà ai giocatori di visualizzare gli achievement segreti e i vari dettagli.

"Il Team Xbox è entusiasta di continuare a proporre nuovi modi per rendere migliore Xbox, con voi al centro, perfezionando l'esperienza e offrendo nuove funzionalità basate sul vostro feedback. L'aggiornamento Xbox di giugno offre la possibilità di rivelare i dettagli degli achievement segreti. Verranno inoltre apportati miglioramenti alla velocità e all'affidabilità del rilevamento degli aggiornamenti disponibili, sia nella vostra collezione che quando avviate un gioco".

"Se non vi preoccupate degli spoiler e volete un suggerimento sugli achievement dei giochi che state giocando, è facile trovare i dettagli degli achievement segreti sulla vostra Xbox. All'interno di un gioco, aprite la guida e andate su Attività di gioco > Obiettivi. Quando vedete un achievement segreto, potete scoprire dettagli come il titolo, la descrizione dell'achievement e il Gamerscore. Dopo aver dato un'occhiata, è possibile tornare indietro e nasconderlo o continuare a visualizzarne i dettagli".

"Potete rivelare gli achievement segreti ovunque vogliate giocare e tenere traccia dei vostri successi, dalle console Xbox Series X/S e Xbox One, all'app Xbox per Android e iOS, all'app Xbox per PC Windows e alla Game Bar sul vostro PC".

Fonte: Xbox.