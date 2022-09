Xbox al Tokyo Game Show: Phil Spencer svela cosa dobbiamo aspettarci

Tra poche ore avrà inizio il Tokyo Game Show e come sappiamo Xbox sarà una dei protagonisti. Ma come sarà strutturato l'evento? Ebbene, Phil Spencer attraverso un messaggio per i giocatori giapponesi e non ci svela cosa dobbiamo aspettarci.

Il CEO di Microsoft Gaming afferma che la diretta "celebrerà i giocatori vivaci e i creatori visionari in tutta la regione", con l'intenzione di mostrare i prossimi giochi proprietari e di terze parti che spera possano "deliziare" i giocatori di tutto il mondo.

"È un onore per Xbox tornare al Tokyo Game Show quest'anno e festeggiare con i nostri fan che si sintonizzano dal Giappone, dall'Asia e da tutto il mondo. Il Giappone è una potenza creativa che ha dato vita a personaggi e franchise iconici giocati da milioni di persone di persone in tutto il mondo" ha dichiarato Spencer.

"Lo streaming Xbox al Tokyo Game Show 2022 celebrerà i giocatori vivaci e i creatori visionari in tutta la regione. Vedrete alcuni giochi Microsoft proprietari e di terze parti in arrivo che spero delizieranno i giocatori qui in Giappone e in tutto il mondo. Siamo entusiasti di ciò che riserva il futuro mentre continuiamo la nostra missione di portare la gioia e la comunità del gioco a tutti sul pianeta".

