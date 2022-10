Xbox la vendita di console aumenta del 13% e Microsoft registra il miglior primo trimestre di tutti i tempi

Microsoft e Xbox sono stati due dei grandi protagonisti di questo 2022 nel mondo del gaming grazie ai movimenti che hanno compiuto. L'acquisizione di Activision e una buona performance di Xbox Series X|S e Xbox Game Pass sono le mosse più notevoli per le società.

E nonostante il fatto che nessun dato ufficiale di vendita delle console sia stato condiviso in unità, Microsoft di solito rivela dati economici sulla sua divisione giochi. Sono già stati diffusi i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2023.

Il periodo fino al 30 settembre è stato il trimestre più fruttuoso per Xbox in tutta la sua storia. Il colosso di Redmond ha registrato un aumento del 13% nelle vendite di console, mentre le entrate di Xbox sono cresciute del 4%.

Senza dubbio, questo può essere compreso molto meglio con altri dati forniti che riflettono il grande slancio che Xbox e il suo servizio stellare stanno ricevendo dalla community. Stiamo parlando di Xbox Game Pass, che con la sua versione PC ha visto un aumento del 159% nel numero di utenti.

Note:



Microsoft just posted its 10Q filing, with the exact amount of Xbox revenue in fiscal Q1:



$3.61B.



That means year-on-year growth is somewhere near 0.47%.



It's still the best Q1 result ever reported for Xbox revenue, up from last year's $3.59B. https://t.co/xUjhEuwPwG