Yakuza Like a Dragon 8 vede protagonisti Kiryu e Ichiban nel primo trailer!

Ichiban Kyosuke sta per tornare e non è da solo! Ryu Ga Gotoku Studio ha confermato il nome e i primi dettagli ufficiali dell'ottavo capitolo principale della lunga saga di Yakuza. Like a Dragon: 8 ci riporterà alo JRPG vissuto nel 2020 con importanti novità.

Questa volta ci saranno due protagonisti: Ichiban sarà accompagnato da nientemeno che da Kiryu, che mostra un importante cambio di look. I responsabili ancora non vogliono approfondire le ragioni che li porteranno ad incrociarsi nuovamente.

La storia "sarà l'obiettivo principale" e sarà un sequel diretto di Yakuza: Like a Dragon, come già sapevamo. Ultimo ma non meno importante, lo stile del gioco sarà sempre quello dell'RPG a turni. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer che potete visionare qui di seguito.

Veniamo alla data di uscita: Yakuza Like a Dragon 8 sarà disponibile su PC e console, ma la sua finestra di lancio è programmata per il 2024.

Fonte: VGC