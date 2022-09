Yakuza si chiamerà Like a Dragon in Occidente perché 'non stiamo più parlando di Yakuza'

I fan di Yakuza saranno contenti dell'annuncio dei tre nuovi giochi basati sul franchise, ma forse è ora di smetterla di chiamarsi "Fan di Yakuza". La serie infatti sta per passare al suo nome giapponese, ovvero Like a Dragon ed il produttore Masayoshi Yokoyama ha spiegato il perché durante un'intervista.

"Anche dal punto di vista narrativo, stiamo parlando del mondo criminale, ma non stiamo parlando di Yakuza, in realtà", ha detto Yokoyama in un'intervista a IGN. "Quindi ha senso per noi non includere Yakuza nel nome. Se manteniamo questa dicitura, avremmo Yakuza: Ishin!, ma non si parla di Yakuza nel gioco. Quindi Like a Dragon: Ishin! ha più senso".

Per chi ancora non lo sapesse, Ishin è un remake in arrivo che porta i precedenti personaggi di Yakuza nel 19° secolo, ambientato nella Kyo del 1860. Ogni personaggio ottiene un nuovo nome e ruolo, con Kazuma Kiryu che diventa Sakamoto Ryomo. È la prima volta che viene rilasciato in Occidente, ma dato che si tratta della fine dell'era dei Samurai, il nome Yakuza non si adattava particolarmente, quindi Ryu ga Gotoku fece la scelta consapevole di cambiare il nome.

"In Yakuza 7, era Yakuza: Like a Dragon, quindi abbiamo pensato che se avessimo lanciato questo gioco improvvisamente dal nulla senza Yakuza, le persone avrebbero pensato, 'Cos'è questo gioco?'", ha detto Yokoyama. "La risposta al nome Like a Dragon sembrava abbastanza buona, quindi ci ha dato la sicurezza di eliminare 'Yakuza' e andare avanti con Like a Dragon".

Fonte: IGN