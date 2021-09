Minecraft incontra Star Wars in un'impresa incredibile: c'è chi sta creando l'intera galassia pianeta per pianeta

La community di builder di Minecraft ha già iniziato a lavorare per ricreare la Terra di Mezzo di Tolkein, la mappa completa di Breath of the Wild, Doom, Half-Life, The Witcher e Stardew Valley, quindi era solo questione di tempo prima che i giocatori puntassero l'attenzione su Star Wars.

Caricando screenshot del suo lavoro su Reddit, l'utente Vistachess ha iniziato a lavorare sulla costruzione dell'intera galassia di Star Wars. È un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma i progressi sembrano andare bene, con il pianeta desertico Tatooine e il pianeta Coruscant che sono già stati costruiti.

Dall'aspetto degli screenshot, entrambi i pianeti sembrano fantastici. Vistachess afferma che ha impiegato un anno per costruire Tatooine e Coruscant, quindi non aspettatevi che l'intera build venga completata in tempi brevi.

Fonte: PCGamer.