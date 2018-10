T.Racing Scuderia Ferrari Edition - recensione

Come ben sappiamo già da parecchio tempo a questa parte, Thrustmaster non è solo volanti, pedaliere e periferiche di controllo, ma già da parecchio tempo sta producendo hardware di un certo livello anche sul fronte delle cuffie da gioco. Forte di una partnership esclusiva con Ferrari in ambito gaming, l'azienda di proprietà del gruppo Guillemot, non solo ha realizzato volanti con il marchio dell'azienda automobilistica di Maranello ma anche, a partire da oggi, delle cuffie esclusivissime: non si tratta di un prodotto preesistente a nome Ferrari ma di un set completamente nuovo pensato per gli appassionati di Formula 1 tifosi della Scuderia.

Basta infatti un'occhiata anche solo superficiale per capire che si tratta della replica praticamente perfetta delle cuffie che ogni quindici giorni vediamo fare capolino sul muretto Ferrari e nel box tra i meccanici: non abbiamo mai tenuto in mano o ascoltato la resa sonora delle cuffie originali ma da quello che vediamo questa replica è curata nei minimi dettagli a livello estetico e supervisionata e approvata dalla Ferrari stessa prima di poter iniziare la produzione.

Le T.Racing Scuderia Ferrari Edition sono una replica molto simile delle cuffie in uso alla scuderia Ferrari di Formula 1.

Tanto per darvi un idea dell'attenzione al dettaglio posta dal costruttore modenese e dallo sponsor nella realizzazione del prodotto, circa un mese fa abbiamo ricevuto un sample delle cuffie quasi identico a quello di cui abbiamo realizzato l'unboxing in questa sede, che differiva per alcuni piccoli dettagli sul cavo: la recensione era quasi pronta quando ci è arrivata la richiesta da parte di Thrustmaster di fermare le rotative (in senso lato) perché Ferrari richiedeva la modifica di questi dettagli prima di iniziare la produzione definitiva.

Dall'unboxing video che vedete qui sotto si riesce a capire molto della qualità costruttiva di queste T.Racing Scuderia Ferrari Edition, che è assolutamente eccellente con metallo, gomma, inserti in gomma piuma e pelle ottimamente assemblati: siamo di fronte a un prodotto fatto per durare e si vede tutto. Quello su cui ci soffermiamo in questa sede sono le funzionalità dell'ergonomia nelle sue singole componenti a partire dal peso: sono cuffie importanti che richiedono una certa abitudine ad essere portate ma il comfort è notevole soprattutto in virtù del passante imbottito e della possibilità di regolare le dimensioni tramite due chiusure a rotella che bloccano i due padiglioni nella posizione desiderata. Niente passante a scivolamento con ruote dentate ma un sistema che non abbiamo mai visto in cuffie gaming fino a questo momento che garantisce una precisione assoluta.

Il nostro unboxing delle T.Racing Scuderia Ferrari Edition.

Le conchiglie sono sovraurali e coprono completamente il padiglione auricolare anche di chi ha le orecchie più grandi: la copertura è molto consistente e la gommapiuma che le ricopre molto densa, questo permette un ottimo isolamento sonoro che va a tutto vantaggio della riproduzione. L'altro dettaglio veramente importante riguarda la manopola di regolazione del volume sul padiglione sinistro: è ben assemblata e permette di gestire il volume separatamente dal remoto presente sul cavo su cui è presente solo l'interruttore del microfono e una rotella per la regolazione del volume del microfono stesso a cui va una menzione speciale. La qualità dei materiali è semplicemente stratosferica con un'asta spessa, orientabile a piacimento e con un grosso microfono unidirezionale che filtra in automatico tutta la voce ambientale: sicuramente uno dei microfoni migliori ci sia mai capitato di recensire, anche considerando il fatto che si può sganciare dall'headset per chi vuole fare un utilizzo delle stesse solo musicale. In questo caso si può coprire il buco con una cover in gomma morbidissima presente all'interno della confezione.

Sul padiglione sinistro è presente una regolazione del volume separata. Ottima la qualità del telaio.

Per quanto riguarda il cavo, è lungo circa un metro e mezzo e termina con il classico jack da 3.5 unificato che può essere inserito in qualsiasi ingresso singolo: nella confezione è presente uno splitter che separa le cuffie dal microfono che aggiunte un altro metro abbondante di spazio di manovra permettendovi di arrivare praticamente ovunque. Degna di nota la comodità della parte iniziale del cavo che è arrotolata e quindi rende impossibili attorcigliamenti di qualsiasi genere in vicinanza dell'utente: a rendere ancora più pratico indossarle troviamo una clip per gli abiti che permette di percepire meno il peso del cavo che se lasciato penzolare può dare un certo fastidio.

Sotto il profilo della resa audio in riproduzione e registrazione le T.Racing Scuderia Ferrari Edition ci sono piaciute molto: con musica e giochi, i magneti da 50 millimetri in neodimio fanno molto bene il loro lavoro: a differenza di molte cuffie disegnate per il gaming che spingono per scelta sui bassi, le T.Racing Scuderia Ferrari Edition sono invece molto più equilibrate e rendono bene su tutti i livelli dello spettro sonoro, in particolare i medi senza disdegnare alti molto puliti e bassi dalle tonalità calde ma senza farci vibrare la testa come in altri prodotti. Questa resa l'abbiamo rilevata usando i valori di equalizzazione standard del nostro PC su cui avevamo installata una scheda audio Soundblaster X-Fi Extreme configurata in modalità stereo. Giocando con l'equalizzazione ci si accorge che c'è un certo spazio di manovra sia verso l'alto sia verso il basso ma senza esagerare: in ogni caso il livello qualitativo si conferma ottimo anche ad alti volumi ed è quasi impossibile arrivare a suoni distorti se non eccedendo con il volume.

La valutazione è superiore per il microfono: il rilevamento con Teamspeak, Discord e Skype è stato eccellente con una cattura della voce eccezionale che rende benissimo la tonalità ma soprattutto filtra in modo eccezionale i rumori esterni. L'abbiamo usato in compagnia di altre persone che stavano chiacchierando ed effettivamente solo quelle che si trovavano dietro di noi ogni tanto entravano nella conversazione. Chi si trova davanti o immediatamente alla nostra destra o sinistra viene filtrato efficacemente, ma non ci aspettavamo niente di diverso da un microfono dal look così professionale qual è questo.

Il remoto contiene il controllo volume del microfono e il tasto per mutarlo. Il cavo è in gomma di opttima qualità.

L'unico dettaglio mancante di queste cuffie riguarda per l'appunto la scelta di Thrustmaster di metterle in vendita senza accoppiarle a un remoto USB che faccia anche da scheda audio esterna. Gli utenti PC sono quindi nelle mani delle schede audio del loro PC per quanto riguarda la qualità del suono: per quanto riguarda Xbox One e PS4 c'è piena compatibilità con gli ingressi dei controller, anche se il segnale wireless non è certo l'ideale per garantire la miglior resa sonora.

Complessivamente queste T.Racing Scuderia Ferrari Edition ci sono sembrate delle ottime cuffie: sotto un aspetto estetico indubbiamente affascinante per i tifosi del Cavallino Rampante che richiama molto da vicino il design degli headset usati dai membri della Gestione Sportiva, si cela un prodotto di qualità notevole. Non stiamo parlando solo dei materiali che sono ottimi, ma soprattutto dell'ergonomia e della resa sonora che è notevole per quanto riguarda il bilanciamento dell'equalizzazione standard, soprattutto per chi vuole qualcosa di diverso dalle solite cuffie concentrate sulle basse frequenze tanto in voga oggi.

La cifra da spendere per portarsi a casa un pezzo di muretto box Ferrari è di 99 euro come prezzo ufficiale di Thrustmaster o sul Ferrari Store: una cifra adeguata considerando il fatto che si tratta di una licenza ufficiale piuttosto prestigiosa, ma anche l'ottimo rapporto qualità/prestazioni dell'headset stesso. Se siete tifosi Ferrari fino al midollo e stavate cercando un paio di solide cuffie Stereo, difficilmente spenderete i vostri soldi per qualcos'altro.