POCO F4 GT Recensione, giocare al massimo senza spendere troppo

POCO ha lanciato oggi sul mercato l’F4 GT, un nuovo smartphone top di gamma che ha la missione di fornire prestazioni ed un’esperienza top nel gaming a un prezzo aggressivo. Il nuovo smartphone è il successore dell’F3 GT, di cui va a migliorare numerosi aspetti, uno su tutti il processore. Il cuore pulsante è infatti lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, un SoC avanzato che offre numerose feature e si può considerare il system on chip più potente disponibile su ecosistema Android. Abbiamo ricevuto in anteprima un sample dal produttore e lo abbiamo testato per circa una settimana.

Prestazioni al top dicevamo in apertura. Il modulo CPU è un octa-core che integra un core primario basato su architettura ARM Cortex-X2 e frequenza massima di 3 GHz che viene usato per le operazioni più intensive. Poi abbiamo tre core performance basati su Cortex- A710 con clock massimo di 2,5 GHz, e infine abbiamo quattro core a basso consumo basati su Cortex-A510 con clock massimo di 1,8GHz. La GPU è la Adreno 730. Queste specifiche permettono al SoC di fornire un +20% e +30% di prestazioni rispettivamente per CPU e GPU rispetto all’ex top di gamma Snapdragon 888, consumando al contempo il 30% in meno.

Al SoC sono abbinati moduli di velocissima LPDDR5 da 6400Mbps e storage UFS 3.1, per un multitasking molto spinto che consentono caricamenti di app e file fulminei e riduzione al minimo di lag e stuttering. Il telefono è disponibile in due varianti: 8/128GB e 12/256GB. Noi abbiamo testato quest’ultima e possiamo anticiparvi che la RAM non si satura praticamente mai. Se poi si attiva l’estensione aggiungendo tre gigabyte di RAM virtuale, restare a secco è letteralmente impossibile.

Potenza però significa anche calore e sappiamo bene da altri dispositivi che lo montano, che questo è un SoC che scalda parecchio e può facilmente andare incontro a throttling in seguito a surriscaldamento. Per evitare il problema, POCO ha brevettato un sistema di raffreddamento multistrato denominato LiquidCool Technology 3.0. Integra diversi strati formati elementi come grafite, grafene, rame e camere di vapore atte ad aumentare la superficie dissipante, che arriva così a un totale di 20018mm2,, un primato nell’intero settore. Questo sistema previene il surriscaldamento anche durante la carica, che alla massima potenza viaggia a 120W. La suddivisione della batteria in due moduli aiuta in tal senso.

La scocca è molto accattivante.

Per quanto riguarda forma e aspetto, F4 GT s’ispira al design delle auto sportive e/o tecnologie aliene. Il metallo satinato del back cover presenta delle serigrafie che richiamano infatti quelle delle auto da corsa, design accattivante e stiloso che risulta particolarmente evidente nelle colorazioni Cyber Yellow e Knight Silver. Sui bordi della scocca troviamo i classici tasti volume e accensione, il carrellino che ospita due SIM 5G, i microfoni, quattro altoparlanti e, la vera particolarità, due tasti dorsali da utilizzare per i giochi come classici L1/R1, che possono essere bloccati o sbloccati con una semplice chiusura magnetica. Il sensore di impronte digitali è situato sul lato destro ma manca il jack 3.5mm per cuffie; in dotazione troviamo però un adattatore da USB-C a jack.

Passando al display, abbiamo una copertura Gorilla Glass Victus e, cosa positiva, una pellicola protettiva già applicata a difesa del generoso SuperAmoled flat DotDisplay da 6.67” con risoluzione FHD+, aspect ratio 20:9, 395ppi e refresh di 120Hz (regolabile o adattivo). Abbiamo il supporto all’HDR10+ con luminosità 800 nits, un contrasto di 5 milioni e fino a 1,07 miliardi di colori riproducibili con piena copertura della gamma DCI-P3. La reattività dei comandi è assicurata da un touch sampling rate di 480Hz. Con queste specifiche il POCO F4 GT è veramente bello da vedere: i neri sono profondi, la luminosità molto buona anche al sole, e la fedeltà dei colori decisamente valida nell’ambito fotografico nonché nella riproduzione di contenuti multimediali, grazie anche a un HDR particolarmente riuscito.

La batteria è, come dicevamo, composta da due moduli che lavorano in tandem per un totale di 4700MAh. Non è un valore da primato: ad esempio sul POCO M4 abbiamo un’unità da 5000MAh che in abbinamento a un SoC meno assetato di corrente garantisce maggiore autonomia. Ma con una ricarica ultrarapida da 120W, questo non rappresenta più un problema e una ricarica completa (da 0 a 100%) richiede appena diciassette minuti.

POCO ha lavorato molto bene anche nel comparto audio. A bordo abbiamo un DAC hi-res che garantisce suoni precisi e musica senza distorsione tramite altoparlanti o in cuffia. A bordo troviamo quattro speaker con woofer e tweet separati, disposti per sfruttare al meglio l’orientamento orizzontale e c’è anche il supporto al Dolby Atmos. Per quanto riguarda l’audio wireless, abbiamo l’ultimo standard BT 5.2 e il supporto ai codec SBC, AAC, aptX, aptX HD di Qualcomm e LDAC di Sony (che è al momento il migliore con 990 kbps a 32-bit/96kHz). Ciò significa che potrete accoppiare cuffie e auricolari di alto profilo e beneficiare dei codec HD per godere di tracce audio ad alto bitrate per la massima qualità del suono con servizi come Amazon Music Unlimited e Tidal, ma anche di godere appieno di tracce FLAC loseless riprodotte dalla memoria di storage.

Qualche informazione tecnica.

Il comparto fotografico non è chiaramente uno dei focus di questo telefono: troviamo quindi un buon sensore ma non il migliore sul mercato (Sony IMX686), che governa una configurazione a tre moduli: principale da 64MP e apertura f/1.9, secondario da 8MP grandangolare f/2.2 120° e Macro da 2MP e apertura f/2.4. Per quanto riguarda la camera frontale, il sensore è un Sony IMX596 da 20MP. Vengono fuori foto decenti in condizioni di buona illuminazione, ma è evidente che non siamo di fronte a un camera phone. Quindi se uno dei vostri passatempi è uscire a far foto, dovreste orientarvi su altri modelli. Buona invece la dotazione video, con un massimo di 4K60, slow motion fino a 960fps e altre modalità di ripresa votate al pubblico più giovane.

A questo punto, la nostra recensione si sposta sull’aspetto più interessante per noi e per i nostri lettori, ovvero quello del gaming. Con un dispositivo con queste caratteristiche, ci aspettavamo un’esperienza gaming senza compromessi, e possiamo dire di non essere rimasti affatto delusi. Abbiamo avviato i nostri test iniziando con la nostra solita suite di benchmark, iniziando da 3DMark. Nel test Wildlife abbiamo ottenuto 9978 punti, un punteggio superiore rispetto al 98% degli altri smartphone; in Wildlife Extreme abbiamo totalizzato 2256 (superiore al 78% dei telefoni in database), mentre in Slingshot Extreme il punteggio è andato letteralmente fuori scala.

Geekbench è un software che valuta le prestazioni del processore, e abbiamo ottenuto 1253 e 3650 punti, rispettivamente nei bench single e multicore. PCMark ha diversi benchmark integrati: Work 3.0 valuta le prestazioni generali del telefono eseguendo dei task tipici dell’uso quotidiano, come web browsing, editing di testi, foto e video, ed abbiamo ottenuto 13245 punti. Il test Storage 2.0 valuta la velocità dell’eMMC: abbiamo ottenuto uno score di 27717 e velocità di lettura e scrittura sequenziali rispettivamente di 1317MB/s e 1217MB/s, mentre per le random pari 30,9MB/s e 39MB/s. Davvero niente male. Il test integrato per la batteria simula un uso normale e misura lo scaricamento dal 100% al 20%: con luminosità di 200cd/m2 il test si è completato in 27 ore.

A questo punto siamo passati ai giochi veri e propri. Abbiamo testato diversi titoli pesanti e in voga come Call of Duty Mobile, Modern Combat 5, PUGB Mobile e Genshin Impact. Sono giochi avanzati che permettono anche di regolare la qualità grafica e scaricare texture ad alta risoluzione. Abbiamo testato i giochi alle rispettive impostazioni massime e abbiamo monitorato la situazione tramite il tool di sistema Game Turbo. Questo permette di mandare il SoC alla massima potenza e di monitorare utilizzo CPU, GPU e FPS. Un tool utile ma non completo come quello che troviamo per esempio nei ROG Phone.

I tasti dorsali fisici sono un grande aiuto in-game.

In PUBG, con texture UltraHD, abbiamo ottenuto frame-rate molto vicini ai 60fps, con qualche calo solo nelle situazioni più concitate e le temperature sono rimaste sempre sotto controllo. Call of Duty Mobile supporta i 120Hz, quindi il gioco è in grado di renderizzare fino a 120fps. Nelle nostre prove, però, il frame-rate oscillava tra i 60 e i 100fps, ma il SoC era raramente impegnato al massimo, e questo suggerisce una scarsa ottimizzazione. E i racing? Anche qui esperienze impeccabili ottenute con Real Racing 3 e NFS No Limits che supporta il gameplay a 120Hz con il gioco.

L’audio non è da meno. I quattro speaker con tecnologia Dolby Atmos garantiscono un suono potente e definito. Se si gioca con le cuffie wired, il DAC di buon livello garantisce una buona resa e i codec avanzati garantiscono audio di qualità e senza troppi ritardi con cuffie Bluetooth. Abbiamo inoltre un microfono dedicato al gaming situato nella parte superiore quando si tiene il telefono in orizzontale, che contribuisce a farci sentire chiaramente senza bisogno di utilizzare headset.

La cosa importante che abbiamo riscontrato e che occorre sottolineare, è che il calore viene dissipato molto bene e ce ne si accorge non solo dai monitor della temperatura, ma anche dal fatto che il dispositivo si scalda uniformemente lungo la scocca, evitando di accumularsi punti caldi (SoC, RAM e chip Wi-Fi). Ne consegue che la frequenza operativa rimane sempre alta e quindi le prestazioni sono costanti nel tempo. In altri smartphone che montano lo Snap 8 Gen 1 capita che la luminosità si riduca al minimo per protezione, rendendo impossibile il gaming in posti illuminati, ma qui non ci è mai capitato. Bisogna però anche ricordare che non siamo ancora nella stagione più calda.

Durante il gaming la batteria si consuma più velocemente, ma con la ricarica ultrarapida non è un problema, e poiché il chip quick charge sta nel caricatore, giocare sotto carica non causa ulteriori surriscaldamenti. Oltretutto, il sistema di attacco a L del cavo di ricarica consente di giocare sotto carica mantenendo un’impugnatura comoda.

Game Boost ci dà le telemetrie durante il gioco. Qui vediamo COD Mobile andare a 82fps senza impegnare troppo il SoC.

Nell’uso quotidiano, questo POCO F4 GT è molto performante e consuma anche poco. Poiché raramente le normali app impegnano al massimo questo SoC, la CPU rimane quasi sempre in modalità risparmio energetico e questo in abbinata allo schermo SuperAmoled consente ottimi consumi per un top di gamma e di conseguenza grande longevità, che nell’uso normale arriva tranquillamente a un giorno e mezzo. La navigazione sul web e sui social è veramente piacevole: estremamente fluida e scorrevole grazie a prestazioni, alto refresh e qualità dello schermo. I tasti dorsali si possono personalizzare anche per operazioni non gaming come scatto fotocamera o registrazione video, cosa molto ma molto utile nel quotidiano.

Ricezione e connettività mobile sono ottime grazie al doppio supporto 5G simultaneo sia per voce che gaming, mentre il WiFi 6E con frequenza fino a 6GHz ha un’ottima portata grazie anche a un’antenna interna dedicata. Inoltre, si può lavorare in tandem con le frequenze 2,4 e 5Ghz e con le due sim 5G formando un unico ecosistema coeso a quattro reti per la massima resa e nessun momento di disconnessione e perdita di dati. Nei nostri test con Iliad in centro a Palermo, abbiamo raggiunto 145Mb/s in download, ma il test è indicativo e potrebbe variare da zona a operatore. Il WiFi copre invece senza problemi la velocità gigabit.

Quindi tutto rosa e fiori? Rispetto agli altri top di gamma qualche lacuna c’è: del modulo fotocamera non al top ne abbiamo parlato così come mancano anche certificazioni IP67 ed espansione di storage. Ma questo viene ampiamente bilanciato dal prezzo: la vera arma del POCO F4 GT è il prezzo: in vwendita dal 26 aprile a partire da €599 per la versione 8/128 e €699 per quella 12/256. Ma non è tutto: acquistando una Early Bird, ovvero essendo i primi acquirenti fino al 29 aprile, si potranno risparmiare ben €100 su ogni variante. A questo prezzo è veramente difficile trovare prodotti votati al gaming così completi e performanti. Uno schermo di questo calibro, audio con Dolby Atmos e altre chicche garantiscono un’ottima esperienza d’uso generale. Se il vostro principale scopo è il gaming senza compromessi e divorate serie TV a letto o sul treno, POCO F4 GT potrebbe quindi essere il top di gamma “economico” che fa per voi.