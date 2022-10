Nintendo Switch è la console migliore per gli shmups sin dal Saturn - una lista dei migliori titoli

Il Nintendo Switch si trova nel suo sesto anno di vita e, nonostante sia stato aggredito da Steam Deck che gli ha fatto un’agguerrita concorrenza, non ha perso smalto né appeal, almeno dal mio punto di vista: forse sarà merito della gran quantità di giochi che posseggo su questa console, piena zeppa di shmups di tutte le dimensioni, genere in cui la console si è presto specializzata.

Un tempo era una novità avere tutte queste possibilità su una portatile, con il plusvalore di potere giocare gli shooter a scorrimento verticale come si deve, ovvero in “tate mode” con lo schermo disposto in verticale (e senza preoccuparsi di danneggiare lo schermo come succedeva quando giocavo a Ikaruga su un vecchio CRT che rovesciavo per questo scopo). Adesso c’è un’incredibile abbondanza di classici sulla console e la cosa che amo di più di questo genere di giochi è l’immediatezza, sono perfetti per fare partite veloci con poco tempo a disposizione.

Quindi eccovi una lista dei miei titoli preferiti ed una carrellata di quelli che gioco regolarmente sul mio Nintendo Switch. Premetto che si tratta di gusto personale, non di scienza esatta, quindi non stupitevi se manca Ikaruga. Lo so e me ne scuso… lo amo ma non fingo di essere un maestro del suo rigido sistema polarizzato (ma se e quando arriverà Radiant Silvergun su Switch, state certi che lo troverete in cima a questa lista).