Silent Hill: la storia della serie di Konami è protagonista del nostro nuovo vi-doc

Silent Hill è una delle poche serie di videogiochi capaci di rimanere eternamente impresse a fuoco nella memoria storica dei videogiocatori. A distanza di anni dall'ultimo capitolo ufficiale, e soprattutto a distanza di armi dal P.T. di Silent Hills firmato Hideo Kojima, i fan non hanno ancora abbandonato l'idea di ricevere un remake o un nuovo capitolo della serie, e in occasione di ogni singola fiera del settore i rumor si fanno sotto con prepotenza.

Purtroppo, anche quest'estate, leak e affini non si sono dimostrati affidabili, e il destino di Silent Hill è ancora avvolto dalla stessa coltre di nebbia che aleggia nella cittadina del Maine. C'è chi pensa che PlayStation ad un certo punto lo estrarrà come un coniglio dal cilindro, e c'è chi è convinto che sia giunto il momento di mettersi il cuore in pace.

Detto ciò, Silent Hill è il protagonista assoluto del nostro nuovo vi-doc firmato Eurogamer.it, una video-analisi realizzata a partire dalla ricerca svolta dal nostro Simone Cantini che ripercorre tutta la storia della serie, dal concept del primo episodio fino agli ultimi scampoli giunti sulle nostre console.

Di seguito potete trovare il vi-doc dedicato alla storia della serie di Silent Hill, che è da oggi disponibile sul nostro canale YouTube.

Vi ricordiamo che di recente abbiamo analizzato sia l'intera storia di Silent Hill in un corposo articolo dedicato, sia soprattutto la struttura e il game-design che hanno fatto il successo della storica città avvolta dalla nebbia, e il perché tutti desiderino tornare a visitarla.

E voi? Vorreste tornare a Silent Hill? E se ci fosse la possibilità di esplorarla ancora una volta, preferireste farlo nei confini di un Remake di un capitolo storico oppure attraverso un episodio del tutto nuovo?