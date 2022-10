Domande e risposte su Pokémon Scarlatto e Violetto con l'inviato speciale Cydonia!

Nelle scorse ore abbiamo pubblicato un'anteprima estesa basata sul provato di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Questa era basata sull'esperienza di Francesco "Cydonia" Cilurzo, nostro inviato speciale in occasione delle ultime prove prima delle recensioni dei nuovi capitoli principali della serie Pokémon. Cydonia è volato a Londra e ha testato per un'ora e mezza Pokémon Scarlatto, raccontando tutto in un'analisi molto dettagliata.

Nelle ultime ore abbiamo organizzato una diretta di Q&A ascoltando domande e fornendo risposte sull'esperienza, nella quale Cydonia ha condiviso le sue impressioni riguardo il titolo, la meccanica di Teracristallizzazione, i risvolti competitivi, i raid, insomma, tutto ciò che è emerso dalla sua prova.

Ora è possibile vedere la diretta estesa sul nostro canale YouTube o nel player direttamente di seguito:

Quella effettuata da Cydonia sarà probabilmente l'ultima prova prima della recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto, dal momento che l'uscita è ormai scolpita nella pietra il 18 novembre 2022.

Cosa ne pensate delle nuove iterazioni e di Paldea, la nuova regione dalla matrice spagnoleggiante?