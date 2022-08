THQ Nordic Showcase, il publisher austriaco presenta quattro novità assolute

THQ Nordic ha deciso di fare le cose in grande questa volta. Nella seconda edizione del suo Digital Showcase, ideato sulla falsariga degli eventi che un tempo facevano parte del magico 'periodo E3' in cui tutti i più grandi esponenti dell'industria si davano battaglia a colpi di annunci straordinari, inattese sorprese ed emozionanti video di gameplay, il publisher europeo ha svelato ai propri fan una lineup quantomai solida, variegata e arricchita da qualche... insperato ritorno.

Tra i remake di Destroy All Humans! 2 e quello del primo, indimenticabile Gothic, i trailer di gameplay dedicati al nuovo simulatore di wrestling AEW: Fight Forever e il reveal dei nuovi progetti videoludici dedicati alle amate IP di Spongebob e South Park, THQ Nordic ha anche alzato il sipario su quattro novità assolute, quattro annunci completamente inediti che dimostrano quanto questo publisher abbia intenzione di investire in titoli dalla natura più eterogenea, tutti animati da idee piuttosto intriganti e affidati a team di sviluppo talentuosi.

Alone in the Dark

Il primo annuncio, forse il più importante tra i titoli in sviluppo sotto l'egida di THQ Nordic, è stato quello su cui si erano concentrate più insistentemente le voci di corridoio negli ultimi giorni, un progetto ambizioso quanto affascinante, a lungo bramato quanto potenzialmente pericoloso: una rivisitazione del primo, leggendario Alone in the Dark, il padre putativo dell'intero genere dei Survival Horror in 3D (appellativo spesso erroneamente attribuito all'iconica saga di Resident Evil ma che ha visto proprio in Alone in the Dark la sua prima incarnazione in termini cronologici).

Questo nuovo reboot, ad opera dello studio svedese Pieces Interactive, relativamente giovane ma già conosciuto per aver lavorato sulle espansioni di Titan Quest, ha il preciso obiettivo di reinterpretare i primi tre capitoli della saga originale secondo un gusto più vicino ai moderni canoni dell'orrore digitale senza rinunciare alle atmosfere e alle dinamiche di gameplay che avevano caratterizzato la trilogia classica.

Ritroviamo il detective privato Edward Carnby, storico protagonista della serie, richiamato per indagare su un misterioso suicidio nella tetra Villa Derceto dalla giovane Emily Hartwood, anch'essa apparsa come personaggio giocabile nel primo episodio della saga e come personaggio di supporto nel terzo capitolo.

Abbandonato il tipico sistema a telecamere fisse che era stato mutuato poi anche dalla serie horror di Capcom, Alone in the Dark ritorna sotto forma di Survival Horror in terza persona con visuale posta alle spalle dei due protagonisti giocabili (un po' come accadeva nel quarto, quinto e sesto capitolo di Resident Evil e nei remake, per intenderci, ndR) e promette di portare con sé un mix di combattimento, orrore, enigmi ed esplorazione, il tutto coadiuvato da una trama curata personalmente da Mikael Hedberg, conosciuto per il suo lavoro su due cult del genere come Amnesia e SOMA di Frictional Games.

Insomma, le carte in regola per far dimenticare gli ultimi, tremendi passi falsi compiuti dalla saga di Alone in the Dark ci sono tutte e, al netto di un comparto tecnico che tradisce la natura di 'pre-alfa' in cui il gioco si trova in questo momento, Pieces Interactive sembra essere intenzionata a fare le cose nel modo giusto per riportare il padre dei Survival Horror nel posto d'onore che merita.