Sekiro: Shadows Die Twice - La posizione di tutte le Arti e gli Stili di Combattimento

In Sekiro bisogna potenziare il personaggio attraverso una serie di Alberi delle Abilità. All'inizio vi sembreranno piuttosto limitati, ma non è assolutamente così. Infatti, oltre alle Arti Shinobi e a quelle legate alla protesi, esistono una moltitudine di cammini di potenziamento unici, a cui potete avere accesso solamente trovando i rispettivi tomi nascosti nel mondo di gioco.

Gli stili di combattimento si ottengono come ricompense per le quest secondarie per la progressione della trama principale. Questi sbloccheranno dei nuovi alberi delle abilità, in cui potete progredire spendendo l'esperienza accumulata eliminando i nemici. Ci sono tre diversi tipi di abilità: quelle rosse sono le Arti, attacchi unici, e ne potrete equipaggiare uno per volta. Quelle arancioni sono abilità latenti, ovvero skill passive permanenti. Quelle blu, infine, sono Arti Marziali, abilità uniche che non necessitano nemmeno di essere equipaggiate. Le tecniche, invece, sono abilità al di fuori degli Alberi di potenziamento che potete acquistare dai mercanti o trovare nel mondo di gioco.

Ecco come sbloccare tutti gli Stili di Combattimento

Arti Shinobi: Per sbloccare le Arti Shinobi non dovete fare altro che salire di un livello accumulando esperienza. A quel punto, al Tempio in Rovina, parlate con Lo Scultore vi regalerà il tomo che aprirà l'albero delle Arti Shinobi.

Arti Prostetiche: Per prima cosa, dovete sbloccare almeno tre Strumenti Prostetici e, dopo averli installati dallo Scultore, dovete equipaggiarveli contemporaneamente. Se non avete ancora tre strumenti, li troverete facilmente seguendo la nostra guida agli Strumenti Prostetici. A questo punto, non dovete fare altro che parlare con lo scultore per sbloccare il nuovo albero delle abilità.

Arti Ashina: Questo tomo è abbastanza nascosto. Dovete andare al Cancello del Castello Ashina, nell'arena dove avete combattuto il Boss Gyoubu Oniwa. Anziché proseguire verso l'Idolo dello Scultore, andate dalla parte opposta e troverete una scalinata. Seguite i cadaveri e troverete una stanza con uno Shinobi amichevole all'interno. Parlate con lui, e vi affiderà una missione: dovete abbattere dei "ratti". Potete trovare le vostre vittime poco dopo L'Idolo del Cancello del Castello Ashina, nel piccolo giardino sulla sinistra: sono tre piccoli nemici abbastanza pericolosi. Una volta eliminati, tornate dallo shinobi per ottenere il tomo che vi insegnerà le potentissime abilità Ashina, tra cui spicca Ichimonji, devastante contro i miniboss.

Arti Senpou: Per ottenere le potentissime tecniche corpo a corpo di Senpou, dovete raggiungere la Sala Principale, quella dove si trova il quarto Idolo dello Scultore della regione Monte Kongo. Tornate indietro anziché procedere ed entrate nel tunnel buio; nel tunnel dovete lasciarvi cadere e poi accucciarvi per poter passare sotto una serie di rocce. Finito il tunnel, arriverete in un vicolo cieco all'aperto, con solo una pagoda e un paio di lucertole velenose. Aprite la porta del tempio e all'interno troverete il Tomo Senpou.

Queste, invece, sono le Tecniche individuali che potete comprare dai mercanti:

Colpo Mortale Anti Aereo: Venduto dal mercante nelle Segrete Perdute , una delle zone vicine al Castello Ashina. Per raggiungerlo, dovete entra in un piccolo edificio sopraelevato passando dal tetto rotto. Il costo è 1200 Sen

, una delle zone vicine al Castello Ashina. Per raggiungerlo, dovete entra in un piccolo edificio sopraelevato passando dal tetto rotto. Il costo è 1200 Sen Passo Fluttuante: Venduto dal mercante dentro il vaso, sulla piccola isola al centro del lago nella regione della Tenuta Hirata. Il prezzo è 5 Scaglie del Tesoro, i preziosi oggetti che potete ottenere dalle rarissime carpe che abitano le acque del mondo di gioco.

Presto arriveranno tutte le altre tecniche!

