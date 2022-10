FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) Guida agli investimenti con la Squadra della Settimana 06 TOTW 06

FIFA 23 è già avviato e la campagna di FIFA Ultimate Team è già in pieno fermento. Ci sono già un po' di carte sul mercato e nuove ne arriveranno, sempre più forti grazie alle release settimanali della Squadra della Settimana. In FUT, il Team of the Week 06 è disponibile e anche a questo giro troviamo carte decisamente valide per potenziare il vostro team tramite l'apertura dei pack, tentando la sorte, o acquistandole sul mercato con qualche sniperata strategica. Come ogni settimana, vi mostreremo le carte del TOTW disponibili nei pacchetti suggerendovi le più valide per soluzioni SBC e investimento.

La Squadra della Settimana o Team of the Week, è composta dai giocatori che si sono maggiormente distinti nei rispettivi campionati ricevendo una carta In Form, di colore nero, che sarà disponibile nei pacchetti per tutta la settimana.

Ogni settimana arriveranno nuove squadre, accompagnandoci fino a giugno con release puntuale ogni mercoledì.

Ecco il roster completo della Squadra della Settimana 06 - Team of the Week TOTW 06 di FUT 23

Questa settimana abbiamo una rosa stratosferica con opzioni top tier per migliorare il proprio team, tra cui spicca di luce propria Mbappé 92, ma abbiamo anche Casemiro 90, Lautaro 87, nonché De Ligt e Dembele 85.

TITOLARI

GK: Odisseas Vlachodimos (84) – SL Benfica

CB: Matthijs de Ligt (86) – FC Bayern

LB: Adam Marušic (82) – SS Lazio

RB: Timothy Castagne (84) – Leicester City

CDM: Carlos Henrique Venancio Casimiro (90) – Manchester Utd

CM: Jude Bellingham (86) – Dortmund

CM: Steven Berghuis (84) – Ajax

CAM: Vincenzo Grifo (84) – SC Freiburg

ST: Lautaro Martínez (87) – Inter

RW: Ousmane Dembélé (85) – FC Barcelona

ST: Kylian Mbappé (92) – Paris SG



SOSTITUTI E RISERVE

GK: Dean Henderson (82) – Nott’m Forest

ST: Antoine Griezmann (85) – Atlético de Madrid

ST: Alexandre Lacazette (84) – OL

CM: Adrien Rabiot (83) – Juventus

CAM: Brahim Díaz (82) – Milan

CB: Florian Lejeune (81) – Rayo Vallecano

LM: Denis Bouanga (81) – LAFC

RW: Romain Del Castillo (79) – Stade Brestois 29

ST: Tom Bradshaw (77) – Millwall

ST: Renzo López (76) – Central Córdoba

RM: Manuel Palacios (76) – Seongnam FC

CAM: Doru Popadiuc (74) – Chindia



I giocatori del TOTW 06 saranno disponibili dal 26 ottobre fino a mercoledì 2 novembre.

INVESTIMENTI FUT 23 TOTW 06

Per quanto riguarda le carte TOTW su cui investire, la regola rimane ogni anno uguale: investire su spagnoli, francesi o brasiliani (i più facilmente ibridabili), meglio ancora se giocano in campionati top come Premier, Liga, o Ligue 1. Anche se con l'intesa che è cambiata radicalmente, quest'anno non è chiaro se queste carte che solitamente acquisivano valore nel tempo, andranno a mantenere il loro valore.

Questa settimana, per quanto riguarda le carte da comprare per investimenti a lungo termine, per budget medi si può puntare su Dembele e Greizzman 85 e su Lacazette 84, mentre per budget bassi su Rabiot 83, Brahim 82, Lejeune 81 e Del Castillo 79.