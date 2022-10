FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) Guida agli investimenti con la Squadra della Settimana 04 TOTW 04

FIFA 23 è già avviato e la campagna di FIFA Ultimate Team è già in pieno fermento. Ci sono già un po' di carte sul mercato e nuove ne arriveranno, sempre più forti grazie alle release settimanali della Squadra della Settimana. In FUT, il Team of the Week 04 è disponibile con carte decisamente interessanti. Come ogni settimana, vi mostreremo le carte del TOTW disponibili nei pacchetti suggerendovi le più valide per soluzioni SBC e investimento.

La Squadra della Settimana o Team of the Week, è composta dai giocatori che si sono maggiormente distinti nei rispettivi campionati ricevendo una carta In Form, di colore nero, che sarà disponibile nei pacchetti per tutta la settimana.

Ogni settimana arriveranno nuove squadre, accompagnandoci fino a giugno con release puntuale ogni mercoledì.

Ecco il roster completo della Squadra della Settimana 04 - Team of the Week TOTW 04 di FUT 23

Una settimana non particolarmente brillante per quanto riguarda le carte top, con le opzioni realmente valide per squadre forti che sono Donnarumma 89, Joao Cancelo 89 e per chi si accontenta o ha squadre italiane, Tomori 86.

TITOLARI

GK: Gianluigi Donnarumma (89) – Paris SG

CB: Fikayo Tomori (86) – Milan

LB: João Cancelo (89) – Manchester City

RWB: Jeremie Frimpong (83) – Leverkusen

CM: Pedri (86) – FC Barcelona

CM: Bruno Guimarães (84) – Newcastle Utd

CAM: Mason Mount (86) – Chelsea

RM: Ángel Correa (85) – Atlético de Madrid

LM: Gabriel Martinelli (84) – Arsenal

ST: Luis Muriel (84) – Atalanta BC

ST: Joselu (83) – RCD Espanyol



SOSTITUTI E RISERVE

GK: Franco Armani (82) – River Plate

LB: Ramy Bensebaini (82) – M’gladbach

CM: Enzo Fernández (82) – SL Benfica

RW: Nicolas Pépé (82) – OGC Nice

ST: Anthony Modeste (82) – Dortmund

CAM: Vitaliy Buyalskyi (81) – Dynamo Kyiv

ST: Enner Valencia (81) – Fenerbahçe

CF: Magnus Wolff Eikrem (79) – Molde FK

ST: Mario González (79) – OH Leuven

ST: Brenner (78) – FC Cincinnati

CAM: Dániel Gazdag (78) – Philadelphia

ST: Kevin van Veen (76) – Motherwell



I giocatori del TOTW 04 saranno disponibili dal 12 ottobre fino a mercoledì 19 ottobre.

INVESTIMENTI FUT 23 TOTW 04

Per quanto riguarda le carte TOTW su cui investire, la regola rimane ogni anno uguale: investire su spagnoli, francesi o brasiliani (i più facilmente ibridabili), meglio ancora se giocano in campionati top come Premier, Liga, o Ligue 1. Anche se con l'intesa che è cambiata radicalmente, quest'anno non è chiaro se queste carte che solitamente acquisivano valore nel tempo, andranno a mantenere il loro valore.

Questa settimana, per quanto riguarda le carte da comprare per investimenti a lungo termine, abbiamo: Pedri 86, Bruno Gomaeres, Martinelli 84 e Frimpong 83 per budge medio alti. Modeste 82, Mario Gonzaléz 79 e Brenner 78 per budget bassi.