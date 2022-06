Outriders Worldslayer Anteprima, sarete all'altezza delle Prove di Tarya Gratar?

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato in maniera approfondita di Outriders Worldslayer, la prima espansione premium a pagamento dedicata all'adrenalinico looter shooter di People Can Fly e Square Enix, evidenziando come il team polacco abbia davvero concentrato tutti i propri sforzi nella creazione di un DLC incredibilmente corposo, con una campagna inedita, centinaia di nuovi pezzi di equipaggiamento, nuovi avversari e tanti cambiamenti perfino alla struttura ludica del titolo.

In chiusura, tuttavia, abbiamo anche rimarcato come la porzione dedicata all'endgame, quella accessibile solo dopo aver completato la questline principale e aver sconfitto la terrificante Ereshkigal (l'antagonista per eccellenza di questa espansione, ndR), era ancora del tutto avvolta nel mistero, in attesa di un nuovo broadcast che sarebbe stato interamente dedicato alla divulgazione di dettagli in merito a questa modalità.

Del resto, per un gioco che punta moltissimo sull'impegno continuo di una nutrita community di giocatori, è assolutamente fondamentale offrire un buon ventaglio di opzioni per mantenere alto l'interesse dei fan sul lungo periodo, pertanto il discorso sull'endgame assume una rilevanza particolare.

Ebbene, il momento è arrivato e possiamo finalmente parlarvi dell'enorme mole di contenuti previsti per incrementare a dismisura il contatore di ore che qualunque Outriders potrà investire nel gioco, sia in solitaria che, come di consueto, insieme ad altri due compagni di avventure.

Dopo aver portato a termine la nuova campagna di Worldslayer, dalla durata stimata variabile tra le 5 e le 10 ore, a detta degli sviluppatori, sarà possibile sbloccare e accedere ad un dungeon espressamente ideato per i giocatori di livello più alto, noto come 'Le Prove di Tarya Gratar'. Quest'ultimo rappresenta la sfida più difficile in assoluto tra quelle proposte da Outriders e richiederà l'impiego di personaggi equipaggiati con il miglior gear possibile oltre a tanta skill meccanica per avere qualche chance di essere portato a termine. Fortunatamente, però, il coraggio e le prestazioni degli utenti verranno sempre premiati con oggetti e ricompense uniche, in modo da incentivare i numerosi tentativi che saranno necessari per giungere al termine dell'impresa.

Già, perché in caso di morte o di abbandono della missione, l'intero gruppo sarà riportato all'inizio del percorso e sarà costretto a ricominciare dal principio la tortuosa esplorazione del dungeon di Tarya Gratar. Proprio qui si trova una sorta di mini-hub che consente di accedere al deposito, di commerciare con i venditori, di effettuare un rapido matchmaking o anche di muoversi liberamente tra i punti di interesse scoperti.

Non è ancora chiaro quale sia la storia dietro alla nascita delle Prove ma People Can Fly ha più volte enfatizzato come esplorando a fondo il dungeon sarà possibile ritrovare nuovi frammenti di narrativa e fare luce sul passato del pianeta Enoch. Tutto ciò che sappiamo, infatti, è che Tarya Gratar affonda le proprie radici nella cultura della popolazione autoctona del luogo, i Pax, la cui sorte e i cui poteri verranno svelati proprio nell'ambito della campagna di Worldslayer e che, con ogni probabilità, aveva il preciso scopo di testare la forza e la tempra dei migliori guerrieri del globo.

Durante l'esplorazione potrete imbattervi in nuovi avversari, nuove ricompense e anche nuovi, terribili boss.

Una volta messo a punto l'equipaggiamento del vostro Outrider, potrete avventurarvi nei meandri del dedalo di corridoi, diramazioni e bivi che compongono questo minaccioso territorio invaso da decine e decine di nemici e trappole differenti. Dopo aver ripulito ciascuna area dalle orde di avversari che la popolano (alcuni dei quali completamente inediti ed esclusivi per questa modalità), sarà possibile procedere verso il prossimo avamposto che può contenere incontri randomici, forzieri pieni di loot raro o, addirittura, violenti scontri contro boss inferociti.

Nel corso della clip abbiamo visto creature capaci di diventare invisibili, nemici in grado di controllare i mostri di Enoch e anche veri e propri colossi dotati di ogni genere di potere sovrannaturale. Dovrete davvero dare sfogo a tutta la vostra abilità per portare a casa la pelle: Tarya Gratar non è un posto per pavidi o deboli di cuore!

Ad ogni modo, questa struttura in perenne mutamento dovrebbe garantire una rigiocabilità elevatissima alle Prove, grazie anche ad un ciclo giorno/notte completo che può influire parecchio sullo svolgimento di determinate battaglie e a un cambiamento dinamico delle stagioni che si riflette sugli scenari che circondano i giocatori.

Le nuove armature, le nuove armi e il nuovo sistema di abilità introdotto da Worldslayer, inoltre, si traduce in una personalizzazione ancora più certosina del vostro combattente virtuale che può ora contare su modificatori, abilità secondarie e specializzazioni che possono aprire la strada a build sempre più peculiari e bizzarre. Durante la presentazione abbiamo potuto vedere all'opera le nuove capacità esplosive del Piromante o le nuove abilità telluriche del Devastatore: ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

Le Prove richiederanno tutta la vostra abilità per essere portate a termine ma vi ricompenseranno con equipaggiamenti di alto livello.

In definitiva, le Prove di Tarya Gratar assumono il ruolo della proverbiale ciliegina sulla torta per la mastodontica espansione Worldslayer di Outriders. Il loot shooter di People Can Fly, già forte di una intrinseca ricchezza contenutistica, si espande ancora di più ed accoglie un endgame parecchio corposo, rigiocabile e ricco di interessanti ricompense che potrebbero assicurare centinaia di ore di divertimenti ai fireteam più affiatati. Resta da valutare l'effettiva varietà dell'esperienza e capire quanto valore verrà corrisposto per il prezzo del biglietto di circa 36€, ma questo solo il tempo potrà dircelo.

Allo stato attuale, in tutta franchezza, ci sembra che il team polacco e il publisher Square Enix siano sulla strada giusta verso un futuro piuttosto brillante per il loro violento, brutale e divertentissimo shooter. La domanda è: avrete il fegato e le abilità necessarie per andare alla conquista delle temibili Prove di Tarya Gratar?