Activision Blizzard colpita da un'altra causa legale per molestie sessuali

Un'altra causa per molestie sessuali è stata intentata contro Activision Blizzard.

Quest'ultima denuncia, presentata a Los Angeles da un ex dipendente dell'azienda denominata con lo pseudonimo Jane Doe, prende di mira sia lo stesso produttore di Call of Duty che l'ex manager del dipendente, Miguel Vega.

La Doe chiede danni compensativi e punitivi non specificati nei confronti dell'azienda e del suo ex manager. In aggiunta a questo, Doe ha chiesto la rimozione di Bobby Kotick dalla carica di CEO, come parte della causa.

La causa afferma che Doe ha incontrato Vega per la prima volta nel 2009 o nel 2010 durante una serata. Dopo questo incontro iniziale, hanno stretto una "amicizia online", durante la quale Doe ha inviato a Vega "immagini compromettenti" (qualcosa di cui ora si rammarica). Secondo quanto riferito, questa amicizia è finita nel 2011 quando Doe ha incontrato il suo futuro marito (la fonte è il Daily Mail).

Tuttavia, nonostante la fine della relazione, il documento continua dicendo che Vega avrebbe ripetutamente fatto avances nei confronti di Doe al lavoro, il che includeva palpeggiamenti, tentativi in modo inappropriato di baciarla e commenti sul sesso orale, la masturbazione e gli orgasmi.

In aggiunta a questo, Vega avrebbe continuato a sminuire il lavoro di Doe e sarebbe arrivato a minacciarla di usare le suddette immagini compromettenti per farla lasciare da suo marito.

Il documento recita: "Tutte le avances sessuali del signor Vega nei confronti della signora Doe non sono state accolte. Dopo ogni volta che lei lo ha rifiutato, lui le avrebbe detto che, 'Un giorno accadrà' o 'Un giorno cederai'. "

Si afferma inoltre che Vega "non ha mai perso l'occasione di far sentire [Doe] inadeguata", con l'ex manager che le avrebbe detto che stava fallendo in "un lavoro che persino una scimmia potrebbe fare".

Vega è stato licenziato dalla sua posizione in Activision Blizzard nel 2021, dopo che Doe ha riferito i dettagli delle azioni di Vega alla direzione. Tuttavia, la denuncia afferma che la società ha impiegato troppo tempo per agire e Doe ha subito dolore sia fisico che mentale, umiliazione e perdita di una vita serena a causa delle azioni di Vega e della lenta risposta di Activision Blizzard.

"Prendiamo sul serio tutte le preoccupazioni dei dipendenti", ha detto al Daily Mail un portavoce di Activision Blizzard. "Quando la querelante ha segnalato le sue preoccupazioni alle risorse umane, abbiamo immediatamente aperto un'indagine e il signor Vega è stato licenziato entro 10 giorni. Non tolleriamo questo tipo di cattiva condotta".

Questa è una delle tante controversie che deve affrontare Activision Blizzard, che a sua volta è stata accusata di accomodare una cultura da confraternita sul posto di lavoro.

Lo scorso novembre, Il CEO Bobby Kotick è diventato il fulcro di un rapporto schiacciante in cui affermava che fosse stato a conoscenza di cattiva condotta sessuale all'interno dell'azienda "per anni".

Più di recente, i genitori di un ex dipendente di Activision Blizzard che si è suicidato durante un ritiro aziendale nel 2017 hanno avviato una causa citando l'editore per omicidio colposo, sostenendo che il suicidio è stato il risultato di molestie sessuali da parte di colleghi di lavoro.