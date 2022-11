Syphon Filter 3 e Ghost Trick classificati in Corea: arriveranno su PlayStation Plus Premium?

A volte il sistema coreano di classificazione in base all'età ci ha aiutato a conoscere l'esistenza di alcuni videogiochi prima che venissero annunciati ufficialmente. Bene, tutto indica che la stessa cosa è successa a un paio di giochi i cui titoli originali sono arrivati nei negozi molti, molti anni fa: Syphon Filter 3 e Ghost Trick.

Il primo di questi è stato sviluppato da Bend Studio ed è stato originariamente rilasciato per la prima PlayStation oltre 20 anni fa. In questo caso è stato registrato per PS4 e PS5, il che suggerisce che potrebbe essere aggiunto a breve al catalogo PlayStation Plus Premium, come già accaduto con i classici Syphon Filter e Syphon Filter 2.

Dal canto suo, Ghost Trick potrebbe essere il ritorno di Ghost Trick: Phantom Detective, che è stato messo in vendita all'inizio del 2011 per Nintendo DS. Successivamente è arrivato anche sui dispositivi mobile con una versione per iOS, ma da allora non abbiamo più notizie di questo gioco o di un possibile seguito.

Nel registro coreano compare anche il nome di Gamepia, ovvero la società che si occupa della distribuzione dei giochi Capcom, come accadrà il prossimo anno con il remake di Resident Evil 4. Non ci resta che aspettare per un'eventuale annuncio a riguardo.

Fonte: PlayStation Life Style e GameRant