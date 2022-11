Forspoken in un nuovo video che ci mostra tutta la potenza della magia scatenata da Frey

Il mondo magico di Athia è pericoloso in Forspoken, ma fortunatamente la protagonista Frey ha un sacco di potenza di fuoco magica che può utilizzare quando si trova di fronte a bestie e persone corrotte. Luminous Productions ha voluto stabilire alcune regole di base per l'aspetto e il funzionamento della stregoneria in Forspoken, con lo sviluppatore che si è accontentato di un'idea di energia esotica che manipola gli elementi naturali attorno al giocatore.

"Volevamo evitare che cose come il fuoco o le rocce apparissero improvvisamente dal nulla. Ci sembrava troppo scontato e ordinario specialmente per un gioco così incentrato sulla magia, anche se non sarebbe stato strano e non avrebbe causato alcun problema", ha spiegato Ryota Nozoe, principale artista degli effetti visivi, in un post sul blog di PlayStation. "Abbiamo deciso che ogni incantesimo avrebbe seguito la stessa regola: inizia con l’energia magica e passa ai fenomeni naturali, come il fuoco e le rocce di cui abbiamo appena parlato, poi, quando l’incantesimo è stato ormai lanciato, torna all’energia magica prima di svanire".

Con quelle idee in atto, la magia del combattimento è stata suddivisa in varie specialità. La magia viola basata sulla Terra può scatenare proiettili veloci, colpi più potenti e ammassi di rocce esplosive. Burst Shot copre Frey in uno scudo protettivo che esplode al rilascio, Scatter Shot è un flusso costante di rocce ad alta velocità seguito da un proiettile esplosivo ad alto danno, mentre altre magie di supporto possono lasciare mine, creare barriere e molto altro.

La magia rossa è una selezione di incantesimi basata sul fuoco che si concentra principalmente sulle abilità offensive. Con esso, Frey può lanciare palle di fuoco, ricoprirsi di fiamme ed evocare in battaglia famigli elementali del fuoco. Le opzioni di mischia sono anche ampliate con la magia rossa, consentendo a Frey di potenziare i suoi attacchi fisici ed evocare una potente lama in battaglia. La magia verde utilizza l'acqua per il supporto e gli incantesimi difensivi.

Tutte queste abilità possono essere utilizzate anche insieme l'una con l'altra e, se combinate con le abilità magiche di parkour di Frey, avrà una varietà di abilità da usare per qualsiasi situazione pericolosa in cui si trovi.

Fonte: PlayStation Blog