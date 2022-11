Mario + Rabbids Sparks of Hope, primi dettagli sui tre DLC in arrivo il prossimo anno

Basandosi su una prima alleanza nel 2017, Ubisoft e Nintendo si sono uniti di nuovo con Mario + Rabbids Sparks of Hope, una nuovissima avventura con colori vivaci e un'atmosfera incredibile. E soprattutto il titolo non è un tradizionale platform game poiché si basa sull'azione tattica, con combattimenti a turni.

Ora, Ubisoft ha delineato il futuro di questo gioco dato che sono stati annunciati ben tre DLC che arriveranno nel prossimo anno.

Tower of Doooom: qui Madame Bwahstrella chiede aiuto a Mario e Bunny Peach per ripulire la sua torre multidimensionale e salvare Spawny. Questo primo DLC sarà disponibile all'inizio del 2023 e aggiungerà in particolare una nuova modalità di gioco di combattimento, stabilendo battaglie sempre più strategiche man mano che i piani vengono scalati.

DLC 2: se non ha ancora un nome, sappiamo che questa estensione ci porterà in un viaggio su un pianeta completamente nuovo con nuove ambientazioni, nuovi personaggi, segreti qua e là e, ovviamente, nemici pensati per l'occasione. Il DLC arriverà a metà del 2023.

DLC 3: allo stesso modo, non viene dato alcun nome ma Ubisoft specifica che quest'ultima espansione chiederà a Rabbit Mario, Rabbit Peach e soprattutto Rayman di unire le forze in una "sorprendente, divertente ed epica avventura". Possiamo persino controllare Rayman mentre verrà offerta una nuova posizione. Il DLC arriverà alla fine del 2023.

Il primo DLC, Tower of Doooom, sarà disponibile solo per i possessori del Season Pass, che include anche i due successivi. Tuttavia, tenete presente che gli altri due in questione possono essere acquistati separatamente quando verranno lanciati.

