Call of Duty Modern Warfare 2 riceverà la modalità multiplayer classificata nel 2023

L'ultimo titolo di Activision, Call of Duty: Modern Warfare 2 riceverà la modalità multiplayer Classificata ad un certo punto nel 2023.

Treyarch, studio dietro lo sviluppo di Call of Duty: Vanguard, ha annunciato di essere al lavoro con i suoi partner di Infinity Ward per fornire modalità competitive, divisioni di abilità classificate, valutazioni delle abilità, una classifica "top 250" e ricompense competitive.

Maggiori dettagli su questo aggiornamento verranno forniti nel prossimo futuro. Treyarch suggerisce nel frattempo ai giocatori di attendere nel CDL Moshipit, che dovrebbe arrivare all'inizio della prima stagione. Maggiori dettagli su questo saranno condivisi presto.

