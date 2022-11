God of War Ragnarok conquista la stampa specializzata: ecco i primi voti della critica

God of War Ragnarok è facilmente una delle più grandi uscite di giochi dell'anno e prima del suo arrivo sugli scaffali dei negozi la prossima settimana, le recensioni sono state pubblicate per l'esclusiva PlayStation. Non sorprende che God of War Ragnarok venga salutato come un titolo di successo per concludere l'anno con un'esperienza ricca di azione che intreccia abilmente combattimenti soddisfacenti con un sacco di fascino e storia.

Dopo tre anni dagli eventi dell'ultimo gioco, God of War Ragnarok vedrà Kratos e un Atreus cresciuto e più saggio combattere per fermare l'evento sconvolgente Ragnarok. Questa ricerca porterà la coppia padre-figlio in vari luoghi mitologici e li porterà in conflitto con potenti nemici come Thor, Freya e Odino. Anche il sistema di combattimento del gioco precedente è stato notevolmente ampliato, garantendo la ritrovata mobilità di Kratos e l'autonomia aggiuntiva di Atreus sui campi di battaglia norvegesi.

God of War Ragnarok ha sicuramente saputo conquistare la stampa specializzata, basti pensare che nel momento in cui stiamo scrivendo la news, il gioco su Metacritic ha una media di 94 punti.

Ecco di seguito alcuni dei voti della critica:

Fonte: Metacritic