Football Manager 2023 su PS5 è stato rinviato 'a tempo indeterminato'

Football Manager 2023 arriverà su tutte le piattaforme tranne PS5 l'8 novembre. La versione PS5 è stata rinviata a tempo indeterminato "a causa di complicazioni impreviste sorte durante il processo di invio e approvazione".

SEGA e Sports Interactive hanno rifiutato di dichiarare in modo specifico perché Football Manager 2023 è stato rinviato su PS5, ma hanno promesso che gli aggiornamenti sarebbero stati forniti il prima possibile. Gli acquisti digitali tramite PlayStation Store verranno rimborsati, mentre i preordini fisici dovranno essere annullati contattando il proprio rivenditore.

"Siamo devastati da questo risultato, ed abbiamo lavorato instancabilmente con i nostri partner per un certo numero di settimane per cercare di risolvere il problema", ha affermato Miles Jacobson, direttore dello studio di Sports Interactive. "È stato particolarmente difficile prendere la decisione di rinviare, poiché si tratta di trattenere un grande gioco su cui un certo numero di persone di talento all'interno dello studio hanno lavorato tremendamente e duramente per un po' di tempo. Continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per lanciarlo per i giocatori PS5 il più presto possibile".

La buona notizia è che ogni altra piattaforma, inclusi PlayStation 4, PC, Switch, Xbox, Android, iOS e Apple Arcade, riceverà comunque Football Manager 2023 l'8 novembre come promesso.

Fonte: Eurogamer