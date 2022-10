Call of Duty Warzone e Modern Warfare: Activision non ha intenzione di rimuovere la verifica via SMS per i giocatori PC

I nuovi giocatori di Call of Duty su PC dovranno sempre e comunque verificare la propria identità tramite un messaggio SMS, anche se l'altra metà di Activision, ovvero Blizzard, ha annullato il requisito impopolare per Overwatch 2 dopo il suo lancio difficile.

In un nuovo post sul blog, Activision ha confermato che avrebbe richiesto un numero di cellulare abilitato agli SMS per giocare al prossimo Call of Duty: Modern Warfare 2 su PC e anche a Warzone 2.0.

Ciò non si applica su console, tuttavia, o a chiunque su PC abbia già verificato in precedenza il proprio account per giocare al Warzone esistente.

La questione chiave qui è Warzone 2.0, che come gioco free-to-play è un facile bersaglio per i cheater. Modern Warfare 2, dal canto suo, offre una piattaforma di lancio per giocare a Warzone 2.0, quindi rimane anch'esso coinvolto nel fuoco incrociato.

Activision ha definito la verifica via SMS "critica" per i suoi sforzi di applicazione di anti-cheat, poiché impedisce ai giocatori di registrare semplicemente nuovi account se vengono bannati. Ad agosto, la società ha introdotto la verifica via SMS per Modern Warfare per combattere i cheater in Warzone.

"Mentre il mercato degli account illeciti si è adattato alla nostra applicazione della sicurezza, #TeamRICOCHET ha iniziato a vedere più cheater che tentavano di accedere a Warzone da Modern Warfare per aggirare la politica degli SMS", ha scritto Activision, discutendo della sua iniziativa anti-cheat Richochet. "Il team di sicurezza ha raccomandato questo aggiornamento per combattere ulteriormente il mercato degli account illeciti".

Activision ha affermato che non utilizzerà il numero di telefono registrato per nient'altro che per la sicurezza, quindi non bisogna aspettarsi messaggi di marketing.

In Overwatch 2, Blizzard inizialmente ha affermato di aver bisogno di introdurre la verifica tramite SMS per i nuovi giocatori di Overwatch a causa del passaggio del gioco al servizio free-to-play.

Tuttavia, lo sviluppatore è stato criticato dopo che alcuni giocatori con sede negli Stati Uniti hanno scoperto che stava bloccando anche alcuni numeri di telefono collegati alle carte SIM Pay as You Go, il che ha avuto la conseguenza non intenzionale di escludere in modo sproporzionato i giocatori con una scala di reddito inferiore.

Modern Warfare 2 arriverà alla fine di questo mese, il 28 ottobre. Warzone 2.0, il sequel del Battle Royale free-to-play Warzone, arriverà poco dopo, il 16 novembre.