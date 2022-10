Age of Mythology Retold, annunciato il reboot dello spin-off di Age of Empires

Age of Mythology sta per ottenere la sua Definitive Edition con Age of Mythology Retold. Pubblicato nel 2002, Age of Mythology ha portato una versione della classica formula di Age of Empires, con culture giocabili basate sulla mitologia greca, egizia e nordica.

I giocatori potevano creare unità mitiche spendendo una nuova risorsa chiamata "favore", che veniva guadagnata pregando o onorando un dio preferito. Nuove culture Atlantidee e Cinesi furono aggiunte nelle successive espansioni, così come la capacità di evocare Titani enormi e distruttivi.

Age of Mythology ha ottenuto una riedizione dell'edizione estesa nel 2014 che ha aggiunto una serie di aggiornamenti tra cui il supporto per Twitch e alcuni miglioramenti grafici, ma ora sta per arrivare l'edizione definitiva che i tre giochi principali di Age of Empire hanno già ricevuto.

"Sappiamo che la comunità di Age of Mythology sperava in attesa di un'edizione definitiva e la pubblicheremo", si legge nel post sul blog sull'annuncio. "Stiamo lavorando duramente per offrirvi la gloria del gioco originale con grafica, funzionalità e altro ancora aggiornati".

Nel frattempo Microsoft ha annunciato Age of Empires 2 e 4 per console.

Fonte: VG247