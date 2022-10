Apple, anche il CEO Tim Cook scettico sul Metaverso

La tecnologia del metaverso, che funziona attorno alla premessa di creare universi virtuali completamente funzionali basati su blockchain, è emersa tra una delle parole chiave più ricercate negli ultimi mesi. Il CEO di Apple Tim Cook, tuttavia, preferisce la tecnologia della realtà aumentata (AR) al metaverso.

Secondo il magnate della tecnologia, Apple non sta utilizzando attivamente il termine metaverso attorno ai suoi prodotti. La ragione alla base di ciò, secondo Cook, è che le persone non hanno una comprensione completa di cosa sia la tecnologia.

In un'intervista con la pubblicazione olandese Bright, Cook ha affermato che la tecnologia AR è "profonda" e avrà un impatto su tutto ciò che ci circonda. “La realtà virtuale è qualcosa in cui puoi davvero immergerti. E questo può essere usato in un buon modo. Ma non credo che tu voglia vivere tutta la tua vita in quel modo. La realtà virtuale è per periodi prestabiliti, ma non è un modo per comunicare bene. Quindi, non sono contrario, ma è così che la vedo", ha dichiarato Cook.

Tim Cook non è l'unico ad essere scettico sul metaverso: anche Satya Nadella aveva dichiarato che per lui il Metaverso "è solo un videogioco".

Fonte: The Verge