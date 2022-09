Armed Fantasia e Penny Blood, i successori di Wild Arms e Shadow Hearts guadagnano i compositori di Final Fantasy e SaGa

Le attività di raccolta fondi per Armed Fantasia e Penny Blood sono ancora in corso. Gli autori di questi progetti, gli eredi spirituali di Shadow Hearts e Wild Arms, hanno già accumulato oltre 2 milioni di dollari da 14.600 fan di Kickstarter. Ulteriori fondi includono lancio garantito di entrambi i titoli su console.

Per l'occasione il team di sviluppo ha annunciato che due famosissimi compositori sono entrati a far parte del progetto: stiamo parlando di Nobuo Uematsu e Kenji Ito che hanno lavorato alle musiche di Final Fantasy e SaGa. Uematsu "aiuterà nella ricerca e nella comprensione dell'autentica musica irlandese" per le località del gioco, mentre Ito "aiuterà a creare i suoni autentici delle località giapponesi".

Armed Fantasia: To the End of the Wilderness è un sequel spirituale della serie Wild Arms diretta dal creatore Akifumi Kaneko e altri ex creatori di Wild Arms. Armed Fantasia racconta una storia drammatica in un mondo destinato alla distruzione. I giocatori assumono il ruolo di un gruppo di esploratori e intraprendono un pericoloso viaggio con gli ARM attraverso una vasta regione selvaggia.

Penny Blood è un successore spirituale di Shadow Hearts. Include il creatore Matsuzo Machida, il character designer Miyako Kato e il compositore Yoshitaka Hirota. Coinvolto anche l'ex compositore Capcom Akari Kaida (Breath of Fire III). Penny Blood descrive una storia oscura e raccapricciante ambientata nell'ombra dei tumultuosi anni '20. Si tratta di un investigatore che affronta la minaccia del male al culmine dei disordini internazionali.

Entrambi i giochi usciranno su PC e console: se volete contribuire con un'offerta potete farlo cliccando qui.

Fonte: VGC