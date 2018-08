Gli sviluppatori di Cosmic Star Heroine si sono lamentati dello scarso supporto da parte di Nintendo

Nintendo Switch è senza dubbio un punto di riferimento per il mondo degli indie, in quest'ultimo periodo Nintendo si è infatti data da fare per offrire supporto agli sviluppatori. Per alcuni però non è stato così.

Come riporta Gamingbolt, i ragazzi di Zeboyd Games, creatori dell'RPG a turni Cosmic Star Heroine hanno affermato di essere rimasti molto delusi dal comportamento di Nintendo, che dopo la pubblicazione del gioco non ha provveduto a supportarlo. Ecco le parole di Robert Boyd:

"Abbiamo ricevuto delle buone recensioni quindi ok, ma non siamo riusciti a convincere Nintendo a citare il gioco da nessuna parte. Un vero peccato perché anche un solo tweet da Nintendo avrebbe potuto darci una spinta notevole in termini di visibilità. So che parliamo di un semplice porting, ma dopo aver speso mesi dietro a Nintendo per ottenere il permesso di pubblicare su Switch e poi venire totalmente ignorati al momento della pubblicazione è molto frustrante."

"E' un buon gioco è scommetterei che una buona percentuale di chi ha comprato Octopath Traveler avrebbe apprezzato il nostro gioco, se avesse saputo della sua esistenza. Non abbiamo neppure avuto qualcuno che risolvesse il bug nella pagina del nostro store."

E' un peccato che Nintendo abbia dimostrato così scarso interesse per Cosmic Star Heroin, senza dubbio della visibilità extra avrebbe giovato anche alla compagnia.

Cosa ne pensate del comportamento di Nintendo?