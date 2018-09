Disponibile un nuovo trailer per Shakedown: Hawaii, il sequel di Retro City Rampage

I ragazzi di Vblank Entertainment hanno da poco pubblicato un nuovo trailer per l'attesissimo Shakedown: Hawaii, il sequel di Retro City Rampage.

Come riportano i colleghi di Eurogamer. net, il giocatore vestirà nuovamente i panni del protagonista del primo capitolo. L'obiettivo è creare scompiglio in un dettagliato mondo 2D per conquistare l'intera città tramite, ricatti, acquisizioni illecite e sabotaggi. Shakedown: Hawaii porterà il giocatore ad esplorare quartieri ricchi, periferie, quartieri malfamati, fattorie, campagne e addirittura una giungla.

Anche l'impatto grafico ha subito un miglioramento, dalla classica grafica 8 bit si è infatti passato a qualcosa di più simile allo stile 16 bit, mentre dal punto di vista del gameplay abbiamo scenari distruttibili che richiamano molto i sandbox attuali.

Shakedown: Hawaii è stato presentato durante il Nintendo Direct di febbraio, Vblank ha comunque affermato che il gioco è quasi completo al 100%, ovvero le missioni della trama sono già giocabili. Gli sviluppatori si concentreranno ora sulla pulizia generale e la risoluzione di qualche bug, al fine di garantire un'esperienza completa al lancio.

Shakedown: Hawaii sarà disponibile su Switch, 3DS, PlayStation 4, Vita, e PC.