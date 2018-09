Ecco a voi Minecraft: Dungeons, partiamo a caccia di dungeon nel mondo di Minecraft

Lo sviluppatore di Minecraft, Mojang, ha annunciato un nuovo titolo spin-off del celebre titolo che ha sdoganato le costruzioni a cubetti nel mondo dei videogiochi, riporta Eurogamer.

Il gioco si intitola Minecraft: Dungeons, e si tratta di un nuovo dungeon crawler ambientato nell'universo di Minecraft naturalmente. La finestra di lancio indica il 2019, per il momento, mentre tra le piattaforme su cui uscirà possiamo scorgere solamente il PC.

Sviluppato come un "progetto appassionato" da un piccolo team in quel di Stoccolma, in Svezia, il gioco è un tributo ai classici dungeon crawler e sarà caratterizzato, neanche a dirlo, da modalità cooperativa fino a quattro giocatori.

Nel titolo scopriremo costantemente nuove armi e oggetti per sconfiggere le spietate orde di nuovi mostri tra canyon, paludi e, naturalmente, dungeon di ogni tipo.

Cosa ne pensate di questo progetto?